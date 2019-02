Citan a instituciones y docentes para conocer el estado de sus trámites

02/02/2019 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan, a notificarse del estado de sus respectivos trámites, de lunes a viernes, de 8 a 12, a planta baja del edificio del Consejo General de Educación, Av. Belgrano (S) 1940, de la ciudad Capital.

Los citados son: Fátima Y. Bravo (As. 46933/18); Sara M. Suárez (As. 12041/18); Noemí S. Aranda (As. 35548/18); Ana del V. Loza (As. 5965/18); Ana M. Hidalgo (As. 34643/16); Siria E. Martinelli (As. 62709/17); Manuel E. Jaimes (As. 61515/17); Dirección Esc. Nº 913 (As. 7259/18); Mónica P. Coronel (As. 23231/17); Dir. Esc. 262 (As. 70583/15); Dolores B. Gómez (As. 27373/18); Rina del V. Castronuovo (As. 13367/14); Dir. Esc. Nº 731 (As. 43504/18); Mirta S. Rojas (As. 20355/16); Myriam K. Pérez (As. 261704/18).

Graciela I. Gutiérrez (As. 14824/18); Delia Gallardo Gerez (As. 12953/17); Ricardo E. Ruiz (As. 39938/18); Verónica A. Corbalán (As. 25654/15); Marcelo L. Díaz (As. 39117/18); Rosa G. Gallo (As. 25767/17); Ivana l. García (As. 33812/18); Dir. Centro. Experimental Nº 3 (As. 15136/18); Dir. Esc. Nº 520 (As. 41681/18); Florencia Navarro Díaz (As. 35310/18); Dir. Esc. Nº 1240 (As. 36342/18); Hugo R. Cura (As. 43969/18); Pamela Sosa (As. 1062/18); Ítalo Mautino (As. 45130/18).

Alejandra del V. Paz (As. 48923/18); Mario J. Ibáñez (As. 13911/18); María F. Villa (As. 4313318); Dir. Esc. Nº 71 (As. 45186/18); Dir. Esc. 1057 (As. 42512/18); Carlota Sandoval (As. 57569/17); Walter R. López (As. 60872/17); Silvia N. Díaz (As. 15633/18); María T. Olivera (As. 35540/18); Damaris G. Guzzo (As. 35837/18); Silvia S. Domínguez (As. 16214/18); José S. Cardozo (As. 58818/16).