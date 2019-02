El ángel caído que volvió a volar

Fotos Detalle de la escultura del Mayor Eduardo Alfredo Olivero, DEL ESCULTOR CARLOS LEONARDO GÓMEZ

03/02/2019 -

Hace unos días, caminaba por las calles porteñas con un viejo amigo, que como yo ama a los trenes, hablando de bueyes perdidos y de trenes extraviados, y conmemorando viajes como aquél que compartimos en el Ferrocarril General Bartolomé Mitre a bordo del “Estrella del Norte”, y el calor santiagueño que supo concedernos una tregua al llegar a La Banda.

Con alegría, sentíamos nostalgia del calor seco a orillas del río Dulce. Luis Gutiérrez (así se llama mi amigo) recordó entonces a un personaje legendario de la aviación argentina, muy poco recordado, y que él admiraba desde sus tiempos de vecino de Ciudad Jardín, en El Palomar, una localidad suburbana de Buenos Aires, cuyas calles tienen todas nombres de aviadores, por su cercanía con la primera base aérea que tuvo el país y toda Sudamérica.

Luis me contó esta anécdota escrita por el aviador militar Luis Barreira, que recordaba palabra por palabra: “Sí, lo vi muchas veces en el Círculo de la Fuerza Aérea con sus lentes muy oscuros y su caminar vacilante, sintiendo en derredor los murmullos a él dirigidos y como cedían las conversaciones en la forma que lo hacen cuando aparece en escena un famoso: Allí viene Olivero”. Barreira era joven y no conocía las hazañas de ese hombre misterioso que inspira un sagrado respeto y más adelante se arrepentiría de no haberlo saludado.

Aprovecharemos estas líneas para conocer a uno de los más grandes héroes de la aviación europea, un pionero de la aviación argentina y el primero en llegar a Nueva York, por aire, desde Buenos Aires.

INFANCIA Y FAMILIA. PIONERO DE LA AVIACIÓN

Eduardo Alfredo Olivero nace en Tandil, provincia de Buenos Aires, el 2 de noviembre de 1896, en el hogar formado por dos inmigrantes italianos: Giovanni y Margarita Galfré, que habían llegado al país años antes con sus hijos italianos.

Luego de vivir con un hermano en el campo en la zona de Tres Arroyos, viaja solo a los diecisiete años a Buenos Aires, y se instala por la zona de Villa Lugano, hasta lograr ser admitido como alumno del Aeroclub Argentino, logrando volar en julio de 1914. Aprueba los exámenes de vuelo, pero no le otorgan el brevet por ser menor de edad.

Es el piloto pionero más joven del país. De regreso a Tandil, logra volar sobre la plaza Independencia, convirtiéndose en un ídolo popular en su ciudad.

GUERRA EN EUROPA

El estallido de la I Guerra Mundial significó la convocatoria de muchos europeos que habían abandonado el viejo continente para buscar un destino mejor. Italia convocó al padre de Eduardo y a su tío, lo cual conmovió al joven y lo decidió a presentarse en la embajada italiana y solicitar ser aceptado en reemplazo de sus familiares, lo que fue aceptado por su condición de aviador. El 20 de julio de 1915 parte desde Tandil en tren y a los dos días se embarca en el vapor “Algere” que lo desembarca en Génova, viaja en tren a Roma y se presenta en el Ministerio de Guerra, que lo asigna al frente.

Le ofrecen convertirse en oficial renunciando a la ciudadanía argentina, lo que Olivero rechaza y prefiere ser soldado raso. En Turín obtiene su brevet de aviador militar N° 1452. Participa de numerosos combates, siempre con una cinta celeste y blanca en su uniforme, y obtiene su primera victoria el 13 de noviembre de 1916 derribando un avión austríaco.

Es ascendido a sargento y a teniente con celeridad. A mediados de 1917 llega a capitán, convirtiéndose en oficial. El 2 de febrero de 1918 bate el récord europeo de distancia en misión de reconocimiento. Al terminar la guerra, Olivero cuenta con 553 misiones de combate en 850 días.

Obtiene el récord italiano de permanencia en el frente, al negarse a aceptar licencias. Es comandante de flotilla y se convierte en el as de la aviación italiana, al ser el piloto con más derribos enemigos de la guerra.

Fue laureado con múltiples condecoraciones: 3 medallas de plata, dos medallas de bronce, la Cruz de Guerra, Medalla Militar, Medalla para el Voluntario de Guerra y la Medalla de la Unidad, todas italianas, Cruz de Guerra con palmas francesa, y la gran Cruz de Oro de Karageorgevic, de Serbia. Gracias a Gabriel D’Annunzio, autor del libro “De los Apeninos a los Andes”, logra regresar a la Argentina, donde es recibido como un héroe. Al llegar a su ciudad natal, fue recibido en la estación ferroviaria por un cartel que decía: “Saludamos al bravo Tandilero, que al caer de los cielos aterriza, del rancho patriarcal bajo el alero… ¡Al hermano pujante del pampero! ¡Al hijo de la Piedra Movediza!

TRAGEDIA EN EL AIRE

Olivero se convierte en un entusiasta de las hazañas y los récords. Logra batir el récord mundial de altura, alcanzando los 8000 metros, donde perdió el sentido y solo superó el desvanecimiento a poco de estrellarse. Da clases en Tandil, y durante un vuelo sobre el centro de la ciudad, su avión comienza a incendiarse y para proteger a su copiloto y amigo Guillermo Teruelo, lo cubre con sus manos y su rostro, quemándose gravemente, a pesar de lo cual logra aterrizar el avión. Sobrevive y las huellas del accidente lo acompañarán para siempre: pierde el tabique nasal, los pabellones auditivos y su rostro, manos y brazos mostrarán para siempre sus cicatrices. Recupera la movilidad de sus manos tocando el bandoneón y para siempre deberá atarlas al volante del avión, para seguir volando.

HAZAÑA AMERICANA

La década de 1920 será pródiga en eventos aéreos inolvidables. En 1923 llega a Buenos Aires el “Plus Ultra”, primer avión que cruza el océano Atlántico Sur de la mano de Ramón Franco. Y para Olivero el gran desafío es llegar a Nueva York. En 1926, junto a su amigo y alumno Bernardo Duggan y al mecánico Emilio Campanelli, emprenden la expedición desde Buenos Aires, que luego de 37 etapas y 81 días, los lleva a la gran ciudad norteamericana en un avión italiano Savoia Marchetti, al que bautizaron “Buenos Aires”. Este periplo se convirtió en un suceso que estuvo en la tapa de todos los diarios del mundo. Al regreso, se perdieron en el río Amazonas, donde convivieron con los indios, hasta que una embarcación les permitió reparar su avión y les proveyó el combustible que necesitaban para continuar viaje a Buenos Aires. La llegada del hidroavión a la capital argentina fue apoteótico, fueron recibidos por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear, y varios autores y compositores les dedicaron poesías, melodías, incluso tangos.

MATRIMONIO Y PERTENENCIA A LA FUERZA AÉREA

A pesar de su apariencia, que llega a ser descripta como monstruosa en los periódicos de la época, se casa en la iglesia Santo Domingo con Esther Aurelia Petrone, quien lo convierte en padre de Margarita, su única hija. Sigue vinculado en forma permanente con la Fuerza Aérea, siendo un visitante frecuente de las distintas bases aéreas y de la escuela de oficiales, donde era recibido como un héroe. Sabedor de las penurias de los inmigrantes, decide construir una iglesia y un colegio en el barrio de la Boca, en Buenos Aires. Hoy la parroquia Nuestra Señora de los Inmigrantes recuerda a este hombre, que también quiso levantar un asilo para huérfanos de guerra, pero no lo logró. Investigó el desarrollo de combustibles vegetales y soñó con ser el primer hombre en alcanzar la estratósfera.

MUERTE Y HOMENAJES

Eduardo Olivero muere el 9 de marzo de 1966 en Buenos Aires. Se había convertido en el hombre emblema de los aviadores militares argentino. Fue sepultado con todos los honores en el Cementerio de la Recoleta. Hoy se lo recuerda con calles, monumentos, y en su ciudad natal, el museo “Fortín Independencia” le dedica una sala, en la que hay pertenencias personales de Olivero, una exquisita colección de fotografías y maquetas de los aviones volados por el prócer aéreo. Se ha fundado un instituto de investigaciones aeroespaciales que lleva su nombre, antecedido por su grado militar: “Mayor Eduardo Olivero”.