CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de febrero de 2019

05/02/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 CAMPANAS EN LA NOCHE

23.45 VERDADES SECRETAS

00.30 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. INSTITUTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VHS

19.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 TORNEO REGIONAL: SPORTIVO FDEZ VS. AD MANDRAN


CANAL 4

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FUTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURISTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR


PELÍCULAS

CINEMAX                                                                  

06.21 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

06.42 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA

08.24 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

10.11 ASÍ NOS VA

12.02 LA DAMA DE ORO

14.04 EL CÓDIGO ENIGMA

16.23 PEARL HARBOR

19.53 RÁPIDO Y FURIOSO, RETO TOKIO

22.00 GAME OF THRONES

23.04 PEARL HARBOR


TCM

06.50 LA NIÑERA

07.14 LOST

07.59 LOST

08.44 LOST

10.12 CASADOS CON HIJOS

11.27 LA NIÑERA

12.35 LOST

13.20 LOST

14.04 CASADOS CON HIJOS

15.19 EL JOROBADO DE NOTRE DAME II

16.22 SOÑADOR

18.14 BEETLEJUICE

20.03 SPAWN

22.00 DIFÍCIL DE MATAR

23.55 FURIA SALVAJE


TNT

06.19 HOY 13, MAÑANA 30

07.59 EL AVISPÓN VERDE

10.02 SUPERAGENTE 86

12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 22 - CAP. 22

13.00 UN GRAN DINOSAURIO

14.31 STAR WARS. EP. II - ATAQUE DE LOS CLONES

17.12 EL MAESTRO LUCHADOR

19.12 VENGANZA LETAL

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 22 - CAP. 22

22.09 EN EL CORAZÓN DEL MAR


SPACE

06.00 AUTOPISTA MORTAL

07.13 BLANCO INVISIBLE

09.17 DOS POLICÍAS REBELDES

11.22 AL-TOO-BI. RITEON TOO BEISEU

13.00 GIGANTES DE ACERO

15.19 EL HOMBRE ARAÑA 2

17.04 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

19.06 2012

22.00 INVASIÓN ZOMBIE


CINECANAL

11.00 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

12.25 CARLITOS Y SNOOPY. LA PELÍCULA DE PEANUTS

13.55 AMIGOS SALVAJES 2

15.20 UN DESPERTAR GLORIOSO

17.30 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA

20.10 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

22.00 LOS 33


SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 BLACK-ISH

10.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

13.50 ESTACIÓN 19

15.40 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 QUERIDO JOHN

22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

23.00 ESTACIÓN 19


A DÓNDE IR

CLUB SARMIENTO (LA BANDA)

HOY, LA ÚLTIMA NOCHE DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA DE RALY BARRIONUEVO Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.


SUMAMPA (PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE OTROS ARTISTAS.


LA HUAICONDEÑA PEÑA (AV. COLÓN norte 1120)

*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE CON PABLO CARABAJAL, DÚO TURANQUI, LA USHUTA GASTADA Y MUCHO MÁS.


CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL JUEVES 14, A PARTIR DE LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO ROCK & LOVE. ACTUARÁN THEMBLOR ROCK, LOS RUINES DE SALOMÓN, OPEN SOURCE, DEJOTA JUÁREZ, J.

ALEJ Y LEMU FERRARI.


CINES

SUNSTAR

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 06/02 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP) HOY AL 06/02

17:30 (Cast) 20:00

(Cast)

SPIDERMAN:

UN

UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN

(ATP) HOY AL 06/02

22:00 (Cast) 00:20

(Cast)

EL REGRESO DE

MARY POPPINS

(2D)

FAMILIAR (ATP)

HOY AL 06/02 16:40 (Cast)

19:15 (Cast)

NO MIRES (2D)

THRILLER (+ 16 AÑOS)

HOY AL 06/02 22:30 (Subt)

DRAGON BALL SÚPER:

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 06/02 17:10 (Cast) 19:15

(Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 06/02 22:30

(Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP) HOY AL

06/02 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)

GLASS (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 06/02- 22:20 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 17:40-

22:30 CASTELLANO 3D 20:10-

EL REGRESO DE MARY

POPPINS ATP

CASTELLANO 2D 19:40

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO APTA 13

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00

DRAGON BALL SUPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

BTS LOVE YOURSELF IN

SEOUL 9-02 Y 10-02 NUEVAS

FUNCIONES A LAS 17.30


 
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