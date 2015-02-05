CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de febrero de 2019
Por El Liberal
05/02/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 CASADOS CON HIJOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 MINUTO PARA GANAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 CAMPANAS EN LA NOCHE
23.45 VERDADES SECRETAS
00.30 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.300 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. INSTITUTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VHS
19.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 TORNEO REGIONAL: SPORTIVO FDEZ VS. AD MANDRAN
CANAL 4
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 FOLCLUB
14.30 NUESTRO FUTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURISTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.21 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
06.42 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA
08.24 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
10.11 ASÍ NOS VA
12.02 LA DAMA DE ORO
14.04 EL CÓDIGO ENIGMA
16.23 PEARL HARBOR
19.53 RÁPIDO Y FURIOSO, RETO TOKIO
22.00 GAME OF THRONES
23.04 PEARL HARBOR
TCM
06.50 LA NIÑERA
07.14 LOST
07.59 LOST
08.44 LOST
10.12 CASADOS CON HIJOS
11.27 LA NIÑERA
12.35 LOST
13.20 LOST
14.04 CASADOS CON HIJOS
15.19 EL JOROBADO DE NOTRE DAME II
16.22 SOÑADOR
18.14 BEETLEJUICE
20.03 SPAWN
22.00 DIFÍCIL DE MATAR
23.55 FURIA SALVAJE
TNT
06.19 HOY 13, MAÑANA 30
07.59 EL AVISPÓN VERDE
10.02 SUPERAGENTE 86
12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 22 - CAP. 22
13.00 UN GRAN DINOSAURIO
14.31 STAR WARS. EP. II - ATAQUE DE LOS CLONES
17.12 EL MAESTRO LUCHADOR
19.12 VENGANZA LETAL
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 22 - CAP. 22
22.09 EN EL CORAZÓN DEL MAR
SPACE
06.00 AUTOPISTA MORTAL
07.13 BLANCO INVISIBLE
09.17 DOS POLICÍAS REBELDES
11.22 AL-TOO-BI. RITEON TOO BEISEU
13.00 GIGANTES DE ACERO
15.19 EL HOMBRE ARAÑA 2
17.04 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
19.06 2012
22.00 INVASIÓN ZOMBIE
CINECANAL
11.00 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
12.25 CARLITOS Y SNOOPY. LA PELÍCULA DE PEANUTS
13.55 AMIGOS SALVAJES 2
15.20 UN DESPERTAR GLORIOSO
17.30 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA
20.10 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
22.00 LOS 33
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 BLACK-ISH
10.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
13.50 ESTACIÓN 19
15.40 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 QUERIDO JOHN
22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
23.00 ESTACIÓN 19
A DÓNDE IR
CLUB SARMIENTO (LA BANDA)
HOY, LA ÚLTIMA NOCHE DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA DE RALY BARRIONUEVO Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.
SUMAMPA (PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE OTROS ARTISTAS.
LA HUAICONDEÑA PEÑA (AV. COLÓN norte 1120)
*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE CON PABLO CARABAJAL, DÚO TURANQUI, LA USHUTA GASTADA Y MUCHO MÁS.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL JUEVES 14, A PARTIR DE LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO ROCK & LOVE. ACTUARÁN THEMBLOR ROCK, LOS RUINES DE SALOMÓN, OPEN SOURCE, DEJOTA JUÁREZ, J.
ALEJ Y LEMU FERRARI.
CINES
SUNSTAR
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 06/02 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP) HOY AL 06/02
17:30 (Cast) 20:00
(Cast)
SPIDERMAN:
UN
UNIVERSO
(3D)
ANIMACIÓN
(ATP) HOY AL 06/02
22:00 (Cast) 00:20
(Cast)
EL REGRESO DE
MARY POPPINS
(2D)
FAMILIAR (ATP)
HOY AL 06/02 16:40 (Cast)
19:15 (Cast)
NO MIRES (2D)
THRILLER (+ 16 AÑOS)
HOY AL 06/02 22:30 (Subt)
DRAGON BALL SÚPER:
BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 06/02 17:10 (Cast) 19:15
(Cast)
CREED 2 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 06/02 22:30
(Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP) HOY AL
06/02 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)
GLASS (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 06/02- 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 17:40-
22:30 CASTELLANO 3D 20:10-
EL REGRESO DE MARY
POPPINS ATP
CASTELLANO 2D 19:40
CREED II: DEFENDIENDO EL
LEGADO APTA 13
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO
JUEVES)
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00
DRAGON BALL SUPER:
BROLY APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
BTS LOVE YOURSELF IN
SEOUL 9-02 Y 10-02 NUEVAS
FUNCIONES A LAS 17.30