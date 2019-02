Fracasó reunión en Trabajo y UTA pide que se respete la antigüedad de los trabajadores de Ersa

06/02/2019 -

Sin mayores novedades más que dudas sobre cómo se concretará el traspaso de los actuales trabajadores de Ersa a nuevos operarios, terminó la reunión de ayer en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia, que pasó a un cuarto intermedio para hoy a las 10:30.

Al igual que ayer, en el encuentro de hoy participarán el subsecretario de Trabajo de la provincia, Walter Assefh; el secretario de Interior de UTA nacional, Jorge Kiener, junto a los dirigentes locales de este gremio; el gerente local de Ersa, Hugo Peralta y todos los empresarios del transporte, ya que además de tratarse sobre el retiro de la firma correntina de la provincia, se discutirá también sobre la nueva escala salarial que debe abonarse a los afiliados de UTA.

Sin solución

Respecto del traspaso de empleados a nuevas empresas, Kiener dijo que “no hubo grandes avances del Ejecutivo municipal y la empresa Ersa para hacer un período de transición. Ni siquiera sabemos quiénes podrían ser los nuevos operadores del servicio cuando Ersa se retire, y quedaron ahí nuestras dudas”, planteó.

A raíz de la comunicación fehaciente de Ersa de retirar su servicio de la provincia, el dirigente nacional de UTA resaltó que “son más de 400 los compañeros que nos interesa que no pierdan su trabajo. Vamos a colaborar y poner todo de nuestra parte para que se mantengan las fuentes de trabajo, se respete la antigüedad y nueva escala salarial”, recalcó ante la consulta de EL LIBERAL.

“Se habla de una transición donde Ersa deja su patrimonio, pero los trabajadores también son patrimonio de Ersa hasta el día de hoy, y no podemos permitir que entreguen sus coches a otras empresas o al municipio que es el concedente, y los trabajadores no estén comprendidos en esa acta marco, donde no garantice los puestos de trabajo”, amplió.

Kiener planteó que también “existen muchas dudas en cuanto a la indemnización. Ersa les ofrece un 50% porque es una cuestión de fuerza mayor, y no debe ser así. Hemos hecho miles de transiciones a lo largo de nuestra historia, y empresa que viene, empresa que se hace cargo de todo, porque así lo indican incluso las resoluciones de Trabajo de la Nación”, enfatizó, a la espera de poder lograr avances hoy.