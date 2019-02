Fotos Sorpresa y estupor por la proliferación de arañas carnívoras en el interior santiagueño

En el departamento Moreno a lo largo de la ruta 89 entre Suncho Corral y Quimilí, un equipo periodístico de EL LIBERAL observó con asombro, la aparición de inmensas telarañas a lo largo del camino, y que se extienden varios metros, ya que bajan desde los árboles más altos y desde las líneas eléctricas hasta el borde de la banquina. Al aproximarse a los árboles y "nidos" para ver dónde nacen esas inmensas redes, descubrió varios capullos como si fueran medias de mujer, a cientos de araña, de gran tamaño y aspecto terrorífico, que conviven unas encimas de otra, en comunidad. También se comprobó la gran resistencia de los hilos de la telaraña al tirarse de la misma y ver que no se cortaba, tal como si fuera una tanza pequeña de un pescador. Especie Desde el Instituto de Animales Venenosos Dr. Jorge W. Ábalos, explicaron que podrían corresponder a arácnidos de la familia Phelicidae, del género Nephila Sp, por las características comentadas. Según pudo averiguar EL LIBERAL, también habitaría en otros países de la región como Paraguay (donde recibe el nombre de Ñanduti -tela de araña) y Brasil. A pesar de su aspecto amenazante y de que estos arácnidos carnívoros tienen un veneno neurotóxico, no se conoce hasta la actualidad incidente alguno en el humano en la región. Es que a diferencia de otras arañas, estos arácnidos habitan en lugares silvestres, no urbanizados. Además, por su gran tamaño, especialmente las hembras, los humanos no se acercan hacia la población de estos arácnidos. Por lo tanto, no "representa importancia toxicológica para la Argentina", indicó la Dra. Miriam Vurcharchuc, directora del Instituto de Animales Venenosos que depende del Ministerio de Salud. Sobre las características de estas arañas, explicó que "son muy atractivas, grandes, tienen desde el céfalotórax a la parte posterior del abdomen, sin contar las patas, cinco centímetros en estado adulto las hembras. El macho es mucho más chico, de unos 6 milímetros. Tal es así que cuando uno lo ve en la tela, se lo suele confundir con las crías de la araña. Se encuentra en este género, un gran dimorfismo sexual". "La coloración general de las arañas puede presentarse desde el dorado a grisáceo y/o rojizo. Además, las patas son veteadas con dos tonalidades y que cambian con cada articulación", detalló. La profesional comentó además que "se las conoce vulgarmente como araña hilos de seda de oro, o hilos de oro, porque la tela de araña es de un color amarillento y al verlos a contraluz, brilla como si fueran dorados". "Hemos tenido en el Instituto estas arañas que nos han traído de la ruta camino a Frías, y la mantuvimos viva en el laboratorio, en cautiverio y ha desarrollado una ‘ooteca’, que es un capullo de seda de los mismos colores que la tela de araña, donde puso sus huevos", describió la especialista. Veneno Advirtió que "todas las arañas tienen veneno, y en particular esta se le describe un veneno neurotóxico con lo cual hay que tener siempre cuidado o tomar resguardo, como con cualquier animal venenoso". Además, dijo que "son carnívoras, se alimentan de insectos voladores, por eso, en las telas de araña se observan muchos de estos insectos que quedan pegados en los hilos de seda, incluso aves pequeñas o murciélagos quedan atrapados". Con relación a su comportamiento, dijo que "suelen observarse, en colonia, viviendo varios ejemplares en las grandes telas que ellas tejen". "Hasta ahora para la provincia es un arácnido sin importancia médica, no se han denunciado accidentes ocasionados por esta araña Nephila", rescató la profesional. Finalment e , apuntó que "es una araña cosmopolita porque se la encuentra en Argentina y otros países".