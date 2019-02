Quién es el granadero que lloró ante el cuadro de San Martín

Hoy 20:12 -

En la tarde del viernes, se viralizó a través de las redes sociales la foto de un granadero que no pudo contener las lágrimas durante el acto en el que se descubrió un retrato del General Don José de San Martín, creador del regimiento.

Darío Benítez es un granadero del escuadrón Ayacucho. La emoción que le generó estar frente al Padre de la Patria fue demasiado para él. En ningún momento perdió la compostura, pero no pudo evitar que el llanto nublara sus ojos.

“Tuve el privilegio de ir a la ceremonia del ‘Bautismo de fuego’ de nuestro regimiento, en Santa Fe, donde participé del descubrimiento de un cuadro del General”, narró el joven uniformado.

Y agregó: “Estuve apostado ahí y me emocioné mucho al ver el cuadro. Y es cierto que dicen que los granaderos no se mueven y cumplí con el rol de no moverme, pero las lágrimas no las pude contener”.

Darío nació y creció en la ciudad misionera de Montecarlo, a unos 180 kilómetros de Posadas. Es el único granadero de su pueblo y ahora se encuentra prestando servicio en la Casa Rosada.