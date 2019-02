CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de febrero de 2019

14/02/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 UNA PARTE DE MÍ

17.15 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR

(CONTINÚA)

23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

23.45 VERDADES SECRETAS

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 LO MEJOR DEL 2018 PARA

TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ANIMADORES

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 ( 2ª EDICIÓN )

22.30 PASIÓN POR EL TURF





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

12.09 ZONA DE MIEDO

02.44 ¿QUIERES SER JOHN MALKOVICH?

05.00 JUEGO DE PODER

06.54 E.T. EL EXTRATERRESTRE

09.14 UN ÁNGEL ENAMORADO

11.28 MI ENAMORADO SECRETO

13.17 EL SECRETO DE ADALINE

15.34 JUNTOS... PERO NO TANTO

17.26 UN ÁNGEL ENAMORADO

19.43 EL SECRETO DE ADALINE

22.00 LICENCIA PARA CASARSE

22.45 BANSHEE 03 EPS 01

TNT

03.47 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

05.19 BUZZ - SEASON 7

06.00 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

08.01 ETERNAMENTE COMPROMETIDOS

10.07 AMIGOS CON BENEFICIOS

11.58 10.000 A.C.

13.52 UN GRAN DINOSAURIO

15.36 STAR WARS. EPISODIO III - LA VENGANZA

DE LOS SITH

18.16 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

18.18 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

20.23 HOTEL TRANSYLVANIA

22.00 FURIA DE TITANES

23.54 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

TCM

01.35 ADICTOS AL AMOR

03.23 LOST

04.08 LOST

04.53 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 LA NIÑERA

06.36 LA NIÑERA

07.00 LA NIÑERA

07.23 LOST

08.07 LOST

08.52 LOST

09.37 LOST

10.26 CASADOS CON HIJOS

10.51 CASADOS CON HIJOS

11.15 CASADOS CON HIJOS

11.40 LA NIÑERA

12.02 LA NIÑERA

12.25 LA NIÑERA

12.49 LOST

13.33 LOST

14.18 CASADOS CON HIJOS

14.42 DICEN POR AHÍ...

16.22 LA MEJOR DE MIS BODAS

18.04 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

19.59 MUY PARECIDO AL AMOR

22.00 DIARIO DE UNA PASIÓN

SPACE

00.16 LA MASACRE DE TEXAS. EL INICIO

01.55 REC 3. GENESIS

04.50 OBSESION FATAL

06.00 UN DÍA DIFÍCIL

07.47 BREAKOUT. LA CACERÍA

09.20 VIRUS LETAL

11.09 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

13.04 DOS INÚTILES EN PATRULLA

15.01 DOS POLICÍAS REBELDES

17.12 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA

19.06 2012

22.00 LA MASACRE DE TEXAS. EL INICIO

23.38 REC 3. GENESIS





A DÓNDE IR

LA POSTA

(RUTA 34, AVENIDA SAN MARTÍN,

BELTRÁN)

* HOY, A LAS 23, EN EL DÍA DE

LOS ENAMORADOS, DJ OMAR

JUGO.

* MAÑANA, A LAS 23, SHOW EXCLUSIVO

DE CARLOS ROLDÁN Y

SU GRUPO.

* SÁBADO 15, A LAS 23, CENA

SHOW CON LA ACTUACIÓN DE

WALTER GRAMAJO.

CLUB CICLISTA

OLÍMPICO

(LA BANDA)

EL SÁBADO 16, CON LA ACTUACIÓN

DE FRANCO ARROYO SE

REALIZARÁ EL CARNAVAL DE LA

FAMILIA 2019. LUEGO, ESTA FIESTA

SE CONCRETARÁ ESTE DOMINGO

17 Y, POSTERIORMENTE,

EL JUEVES 2 DE MARZO. SHOWS

EN VIVO Y SORTEOS.

BELLAS ALAS

BELGRANO (S) Nº 1807

* HOY, A LAS 23, LOS DUENDES

DEL SALITRE. INVITADOS: COPLA

Y MISTERIO Y MISTERIO SIDERAL.

* MAÑANA, A LAS 23, BOHEMIA

NOCTURNA Y EMANUEL CREADO.

MÚSICO INVITADO: KIKE OYOLA.

* JUEVES 21, A LAS 22.30, RE

ACÚSTICO CON ROMPIENDO ESQUEMAS.

INVITADOS: LOS NECIOS

Y ASUNTO.





CINES

SUNSTAR

LEGO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/02 -15/02 17.30 (Cast) 20.00

TAMPOCO TAN GRANDES

(2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

14/02 - 21.20 (Cast)

COMO ENTRENAR A TU

DRAGON 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/02 -15/02 17.00 (Cast)

COMO ENTRENAR A TU

DRAGON 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/02 -15/02 16.45 (Cast)

BATTLE ANGEL. LA ÚLTIMA

GUERRERA (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

14/02 - 22.10 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

(2D) TERROR (+13 AÑOS)

14/02 - 19.00 (Cast) 22.20

BATTLE ANGEL. LA ÚLTIMA

GUERRERA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

14/02 - 18.30 (Cast) 21.30

ESCAPE ROOM. SIN SALIDA

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

14/02 AL 20/02 19.15 (Subt)

DRAGON BALL SUPER

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

14/02 -15/02 16.30 (Cast)

GREEN BOOK. UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

14/02 - 19.00 (Cast) 22.00

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/02 -15/02 16.30 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

BATTLE ANGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:40-

CASTELLANO 3D 20:00-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

COMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30-

LA GRAN AVENTURA LEGO

2. ATP

CASTELLANO 2D 17:40

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

APTA 13 AÑOSC/R

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SOLO JUEVES)

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D - 22:30