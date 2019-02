Guadagni: "Nuestro sistema educativo discrimina a los pobres"

Fotos SITUACIÓN. El nivel de conocimiento de nuestros chicos es muy bajo y no en comparación con Alemania o Suiza, sino con México, Perú o Chile".

Alieto Guadagni, director del Centro de Estudios de la Educación Argentina, consideró que "un chico chileno en 4to grado ya tuvo más horas de clase que un pibe argentino en toda la escuela primaria", en alusión al incumplimiento de la Ley de Educación en nuestro país, ya que los estudiantes no tienen los días de clases fijados por la norma.

También consideró lamentable la fuga de estudiantes del sistema público al privado, donde reciben una mejor educación y tienen más días de clase, y criticó que nuestro país tenga "el calendario escolar más corto del mundo".

Adjudicó esta situación a las constantes medidas de fuerza del sector docente por mejoras salariales, y criticó que "el salario de los maestros argentinos se ubica en el puesto 36 de los 37 países relevados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), solo por encima de los sueldos eslovacos".

"En menos de un año los sueldos docentes perdieron un 7,5% en dólares, pasaron de 19.741,33 dólares en diciembre de 2017 a 18.253,62 en septiembre de 2018", graficó.

En su análisis, Guadagni consideró que "el problema de nuestro país es que las leyes no se cumplen".

"Otro tema importante es que tenemos el calendario escolar más corto del mundo. Calendario corto, sobrecargado de feriados y con huelgas, cuyos días no trabajados no se reponen", dijo, y consideró que el cumplimiento de estas metas "no aseguran una mejora en el nivel de la educación, pero sin dudas, son una condición básica y necesaria para alcanzarla".

Respecto de la escuela secundaria, dijo que "tiene dos características graves: los adolescentes saben poco y hay una profunda discriminación contra los más pobres. De cada 100 niños, terminan la secundaria entre 40 y 42 chicos, cifra cierta, pero engañosa porque esconde una gran variable: en las escuelas privadas egresan 70 de cada 100, mientras que en las públicas solo terminan 30 de cada 100".

"De los que abandonan, un altísimo porcentaje se concentra en los chicos más humildes", lamentó.