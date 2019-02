Fotos Coleoni volvió a despejar las dudas y aseguró que se queda en Central

14/02/2019 -

Antes de la reanudación de la B Nacional surgieron los rumores de que Instituto de Córdoba pretendía a Gustavo Coleoni como DT. Pero rápidamente el "Sapo" aclaró que se quería quedar en Central Córdoba y finalmente la "Gloria" contrató a Diego Cagna. Pocas semanas después, el entrenador ferroviario volvió a sonar fuerte en un club de la B Nacional. En este caso Ferro Carril Oeste, al que dirigió justamente antes de llegar a Central Córdoba. "Personalmente es bueno que tras el paso por un club tan grande piensen en la vuelta. Pero yo estoy muy bien aquí y ni hablar de lo que siento por este club; mi cabeza está puesta en ganar el viernes y seguir enfocados en las finales que nos quedan", dijo Coleoni en diálogo con Canal 7, despejando rápidamente las dudas, si es que había alguna, sobre su continuidad en el elenco ferroviario. El "Sapo" hizo hincapié en ganar mañana, cuando desde las 22 su equipo reciba a Villa Dálmine, en lo que será la apertura de la decimosexta fecha de la B Nacional. Es que tras el traspié del fin de semana pasado (0-2 ante Gimnasia y Esgrima, en Mendoza) el Ferro necesita reecontrarse con la victoria para fortalecer sus aspiraciones y sostenerse en zona de reducido por el segundo ascenso a la Superliga. "Estamos pensando en ganar mañana, sacar lo mejor y lograr tres puntos que nos hacen falta, para la gente y para estar mejor. Hemos perdido nuestro tercer juego en lo que va de la temporada, no lo hicimos bien, nos costó, pero estamos con la cabeza puesta aquí", destacó. Sufre por las bajas El entrenador ferroviario sufre por las bajas que tiene en el plantel, es por eso que se le complica el armado del once inicial para mañana. El paraguayo Hugo Vera Oviedo no se recuperó de una molestia en la rodilla y está descartado, al igual que el volante Emanuel Romero, que se perderá el resto de la temporada por una rotura de ligamentos cruzados. Justamente el puesto de volante central es el que más compromete al DT, porque ante el Lobo fue expulsado Cristian Vega. "Tenemos que suplir ausencias importantes, como las del paraguayo (Vera Oviedo), de Romero y el ‘Kily’ (Vega). Hay que tomar la mejor decisión y poner el mejor equipo para devolverle a la gente los tres puntos", sostuvo el DT. Y si bien no dio indicios sobre la formación que pondrá mañana, podría haber varios cambios de nombres y hasta de sistema táctico. Eso lo definirá recién en la mañana de hoy, cuando se realice la última práctica previa al duelo con Dálmine. La misma será a puertas cerradas. Central Córdoba ocupa la novena posición en la tabla, la última que clasifica al Reducido, con 21 puntos. Mientras Villa Dálmine está séptimo, con 23.