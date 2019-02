Transporte escolar: a tres semanas del inicio de clases, el 90% no hizo la RTO

Fotos CONTROL. Es obligatorio y se realiza con el fin de resguardar la integridad física de los niños.

A días del inicio de clases, el 90% de los transportes escolares no cuenta aún con la Revisión Técnica Obligatoria, uno de los requisitos fundamentales para la autorización del vehículo que solicita la Municipalidad de la Capital, a fin de resguardar la integridad física de los alumnos que serán transportados durante el año en dichas unidades.

"Sólo recibimos algunos transportes escolares. Todas eran unidades nuevas por lo que no registraban irregularidades. Pero lo que nos ocupa y preocupa son las otras, las que sabemos que tienen mucho por reparar, y por eso pedimos a sus propietarios que se acerquen a la brevedad a solicitar al RTO, porque de lo contrario no tendrán tiempo de ser puestas en condición antes del inicio de clases. Faltan casi todas por revisar", indicaron desde Provial Santiago, sitio en el que se practica la Revisión Técnica Obligatoria.

Además recordaron que este año, la RTO para los transportes escolares tiene un costo de $1.000.

Requisitos

Asimismo desde Provial Santiago indicaron que para ser más rigurosos y teniendo en cuenta el servicio que prestarán estos vehículos, no habrá ninguna consideración en caso de faltantes.

"Frenos, airbag, cubiertas, asientos butacas, cinturones en cada uno de ellos, luces, faros, y parabrisas en buen estado, será lo principal que se verificará, en términos generales. Seremos más específicos considerando la situación", expresaron.

Vale indicar que cada vehículo deberá contar obligatoriamente con lo siguiente: cédula verde o título original (no copia, no trámite); frenos (en todas las ruedas); freno de mano; deriva; tren delantero (bujes, rótulas, extremos, etc.), caja de dirección; semiejes; amortiguación, cubiertas (con profundidad mínima de 1,6 mm en todo el ancho de la banda de rodamiento, sin deformaciones ni roturas en los talones); parabrisas completamente sano; paragolpes; chapas patentes colocadas en su lugar establecido; cinturón de seguridad; apoyacabezas; luces (todas y con los colores legales); tren trasero (bujes, barras, etc.); caño de escape (menos de 86 decibeles), sin defensas.

Finalmente indicaron que se pretende no repetir lo que ocurre todos los años.

"En los últimos años vimos combis que estaban destruidas por completo. Los cinturones de seguridad no contaban con el anclaje, por lo que el funcionamiento era nulo; había perfiles con puntas peligrosas; hemos encontrado hierros que sobresalían del apoyacabezas de los asientos; y había otros que ataron los asientos con alambres", recordaron, por lo que se acentuarán aún más los controles durante este año.