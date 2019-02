FÚNEBRES | 15 de febrero de 2019

15/02/2019 -

FALLECIMIENTOS

- Mercedes Alejandro Morales (Árraga)

- Celia del Valle Banegas

- Ramón Rosa Albarracín

- Norma Teresa Brescia de Cequeira

- Antonia Neserina Núñez de Bustos

- Roque Eduardo Gorostiaga

Sepelios Participaciones

ALBARRACÍN, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/19|. Su esposa Silvia, sus hijos Florencia y Santiago, su nieto Ignacio, participan de su fallecimiento, sus restos fueorn inhumados en el cementerio La Puerta. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Nueva EMPRESA GOROSTIZA.

ALBARRACÍN, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/19|. Amigo Ramón: Tu inesperada partida a la Casa de Dios, me causó tristeza. Siempre estarás presente y te recordaremos con cariño. Participamos con profundo dolor tu fallecimiento. Tu amigo José y Viviana.

ALBARRACÍN, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/19|. Señor recíbelo a nuestro querido amigo Ramón en tus brazos y dale el descanso eterno. Jorge, Eugenia y Cacho Sánchez.

ARENAS, NANCY HEVELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Querida Marta y hermanas: siento un gran dolor por la muerte de una madre tan buena como fue Nancy. La conozco desde que teníamos 10 años y conservamos esa amistad y cariño. Hoy ella ya descansa pero las ha dejado preparadas para sufrir embates de este tipo. Reciban un abrazo fraterno, la seguridad de que las recordaré en mis oraciones a ella y a ustedes. Su alma ya esta al lado de La Divina Misericordia. Que descanse en paz. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

BANEGAS, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/19|. Sus hijos Ivana, Matias, sus hermanos Reina, Gringo, hijo político Karina, nietos Jazmín, Catalina, Lucas, Gabriel, Sol y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio PARQUE DE LA PAZ COB. SOCIO. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Su hijo: Raúl, su hija pol.: Devora, su nieta en el afecto: María Nela, part. con profundo dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBARA E HIJO

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Caminante no hagas ruido que mi hermana se ha dormido en los brazos del Señor". Sus hermanos Kike y Amanda, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones". Su hermana Marta y Bartolo, sobrino Gustin, participan con dolor su fallecimiento y sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Envia tu luz y tu verdad que ellas me guien y me conduscan hasta tu monte santo hasta tu morada". Sus hermanos Gringo, Paco, Julio y Mariela, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Tu ejemplo como hermana perdurará por siempre entre nosotros. Su hermana Lucrecia tu cuñado Juan Carlos y sobrinos Carlos, Cristian y Vanesa Carrizo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Sus hermanos Dominga, Lucrecia, Raquel, Marta, Silvia, Paco, Julio Brescia y Juan Torres, hermanos politicos Bartolo, Daniel Juan Carlos Carrizo, Amanda Ruiz, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Su hermana Raquel, sobrinos Pablo, Rolando, Martin, Daniel, Stella Mariz, Carina, y sobrinos nietos acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hermana Silvia, hijo Francisco, Maria de los Angeles, y Stella y nietos Mateo y Maximiliano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana política Ines, su ahijado y sobrino Ramiro Fernando, Nestor Ignacio, Sebastian Eduardo Lazarte Valdez, Tamara Barcena, Alfonsina Taboada y queridos sobrinos Ulises Francisco y Dante, participan con profundo dolor su fallecimientio,

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Descansa en paz tia Yeyi querida, Jesus dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi vivirá y todo el que cree vivirá eternamente". Su hermano político Segundo del Castillo, sobrinos Maria Teresa, Maria Rosa, Cesar, Abelardo Hector, Maria Alejandra, sobrinos nietos Carla y Gustavo Crespin, Cecilia, Agustina, Celeste, Cesitar, Jazmin, Martina, Guillermina, Delfina, Lautaro, Santiago, y Venjamin acompañan a su hijo Raulito en tan doloroso momento.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Asociacion de Inmigrantes Italianos del Zanjón, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Que el Señor la reciba con mucho amor". Gloria de Banco, Olga Ledesma, Liliana Ledesma y sus respectivas flias., participan con mucho dolor su partida al Reino de los Cielos. Ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Dr. Juan Fiad, Adriana Boboli e hijas, participan con pesar el fallecimiento de su querida Yeyi y acompañan a su hijo Rauli y hermanos en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Señor ya esta ante tus puertas pemitele el ingreso al reino de los bienaventurados". Sus amigas Antonia, Berta, Noni y Alba participan con profundo dolor su parrtida al reino de los cielos y acompañan a la flia. en este dificil momento.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Querida tia madrina, que dolor tan grande nos deja tu partida, viviras por siempre en nuestro corazón. Su ahijada Maria Rosa del Castillo, su esposo Carlos Eljall, sus hijos Joaquin y Maria Celeste, Gabriela y Ramiro, Tomas y Julieta y su nieto Maité y Milo. participan con dolor su fallecimiento. y ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Alejandra, Mateo, Alicia Juarez, Rita Costa, Daniel Frias, Esther Herrera, Lucrecia Ruiz, Aurora de Cisneros, Beatriz Coronel, Maria Rosa Russo, Carlos Santillan, Monica Trejo Lucy de Mitre, Maria Teresa y Maria rosa, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Marta Brescia.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Sus amigos y vecinos de El Zanjon: Jorge Umaño, Maria Celia Sosa, David Umaño, Alejandra Palavecino y flia. Graciela Umaño, Juan Elwart y flia. Ariel Umaño participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Su madrina y tia, Dumy Brescia de Rodriguez y sus primos Raul Oscar, Martha y Livio Yocca, Ricardo y Teresa Sapac participan con mucho dolor su inesperado fallecimiento. Ruegan al Señor que la reciba en su Reino y que consuele a sus seres queridos.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Luciana, Florencia, Lucia y Raul Gauna, acompañan en el dolor a las familias Brescia - Cequeira. Ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. La comunidad educativa de la Escuela de Agricultura, Ganaderia y Granja- FAyA- UNSE, autoridades, personal docente, no docente y AACER, participan y acompañan en el dolor al Ing. Enrique Brescia. Ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. La comunidad educativa de la Escuela de Agricultura, Ganaderia y Granja- FAyA- UNSE, autoridades, personal docente, no docente y AACER, acompañan en el dolor a los compañeros de la Institucion Prof. Carlos Carrizo, Ing. Amanda Ruiz, Prof. Vanessa Gomez Cequeira y al Sr. Gustavo Daniel. Ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Sra. Norma: Su recuerdo permanecera inborrable en nuestros corazones como la gran persona que fue, pero sobre todo, como la excelente docente y compañera que supo brindarse con honestidad y respeto. Sus ex compañeros de la Esc. Nº 1132 "Ejército Argentino". Juana Dorado, Inés Trejo de Sayago, Noni Figueroa, Rosita Moran, Rita de Cordero, Mirta de Figueroa, Sebastian Storniolo, Felix Ledesma, Isabel Gorostiaga, Luis Marturet, Mirta Quesada participan con dolor su fallecimiento.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Su madrina y tía, Dumy Brescia de Rodríguez y sus primos Raúl Oscar, Martha y Livio Yocca, Ricardo y Teresa Sapac participan con mucho dolor su inesperado fallecimiento. Ruegan al Señor que la reciba en su Reino y que consuele a sus seres queridos.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Diego Ramon Orellano y flia, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su apreciada flia. Rogando por su eterno descanso.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. El Consejo de Administracion de la Coop. de Agua Potable y otros Serv. Publicos de Villa Zanjón Ltda. participa el fallecimiento de la Sra. hermana de la Tesorera Dña. Elena Brescia con profundo dolor. Se saluda con pesar a toda su flia. Rogando por su eterno descanso.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Hugo Acosta Paglioni y familia acompañan a la familia de la tía Yeyi en este doloroso momento. Gracias por tu generosidad y cariño que nunca olvidaré.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Los hermanos de su cuñado Olegario participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Julio Walter Neder y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DIAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/19|. Alfonso Montes de Oca, sus hijos Solana, Alfonso y Juan Agüero participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOROSTIAGA, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Su esposa María, hijos Luis, Aide, Laura, Marisol, Eduardo, H. pol., nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo c/190 Nº 765, Bº J. F. Ibarra. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Marili Pinto y familia participan su fallecimiento acompañan a su familia en especial a Lucy y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

NÚÑEZ DE BUSTOS, ANTONIA NESERINA. (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Su esposo: Pedro Bustos, sus hijos: Inés, Marcela, Fabián, Luis y Yolanda, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 8,30 en el cement. de Los Núñez. Casa de duelo: Calle 10 s/n B. John Kennedy. Caruso Cia Arg. de Seguros S. A.- EMPRESA ANICETO GUBARA E HIJO.

ORELLANA, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. "Señor permítele contemplar la luz de tu rostro". Su hija Patricia Escobar, sus nietas Antonella, Florencia y Lourdes Diambra, participan con profundo dolor de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ORELLANA, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Su hijo Luis César Escobar, su hija política Verónica Cardozo, sus nietos Lucas, Valentina y Gonzalo Escobar participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

ORELLANA, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Su hijo Adrián Esteban Escobar, su hija política Alejandra Rufail, sus nietas Agustina y Constanza Escobar participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

ORELLANA, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. "Señor, recíbela en tu reino". Sus hijas Mirta y Mary Orellana, sus nietos Marisa, Sergio, Carlitos, Lorena y Valeria participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ORELLANA, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Su hermana política Cacha y su sobrino Máximo Gallardo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ORELLANA, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. "Todo el que cree en Mi vivirá eternamente". Alicia Martínez de Escobar, sus hijos Ricardo Alegre, Silvia y María Alejandra, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Los amigos y compañeros de trabajo participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Sr. Adrian Escobar. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. "Aquellos que nos han dejado no están ausentes sino invisibles. Tiene sus ojos llenos de gloria fijos en los nuestros llenos de lágrimas". San Agustin. La comunidad educativa de la Esc. Sec. Sor Maria Antonia de la Paz y Figueroa, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su compañera de tareas Prof. Patricia Escobar, Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Querida cuñada descansa en paz, que Dios te tenga en la gloria, te recordaremos siempre. Negro Rodríguez y Sara Salvatierra, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en el dolor y la resignación.

Invitación a Misa

CORONEL, MIGUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Su esposa Kuky Saracco, sus hijos Karyna, Cecilia, Ricardo, sus hijos políticos, nietos y bisnietos, su madre, sus hermanos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

CORTÉS, HUGO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/12|. "Hijo, tu partida cambió mi vida, pero mucho más lo hizo el tiempo que pasaste a mi lado. Quizás has desaparecido de mi vida, pero nunca de mi corazón. Fuiste y serás mi mayor tesoro. Descansa en paz hijo. Una vida es poco para todas las cosas que me hubiera gustado vivir contigo. No estaré triste porque te fuiste, me alegraré por cada mirada y momentos que me diste. Te fuiste antes que yo ya sé que me espera un ángel en el cielo. Por ese amor incondicional, por esas manos de consuelo, por ese abrazo protector, levanto una oración al cielo. Te echo muchísimo de menos". Su padre Hugo Cortés, sus hermanas Silvia y Belén, sus sobrinos y su abuela invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse 38 años de su natalicio.

HERNÁNDEZ, YÉSICA ESTEFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Sus padres Nerio Hernández, Teresa Herlan, hermanos Luis, Maria, Cecilia, Valeria, Oscar, Daniela, Antonella y Tere y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

JUÁREZ DE LEGUIZAMÓN, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/12|. Su esposo Marcelo Leguizamon, sus hijos Marcos y Marcelo, sus hijas politicas y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral con motivo de cumplirse 7 años de su partida a la Casa del Señor.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

PERALTA, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/19|. Viky, Pichy, José, su ahijada Ana Moukarzel Pereyra participan con profundo dolor su fallecimiento.

PERALTA, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/19|. Dr. Víctor Alberto Moukarzel y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Su hija Rosamari, su hijo político Eduardo y su nieto Rodrigo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Siempre en nuestros corazones viejita querida. Sus nietos y bisnietos: Maria, Andrea, Veronica, Lorena, Rodrigo, Jail, Francisco, Ernestina, Sofia, Agustin y Valentin, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Su nieta Verónica, Pablo y su bisnieto Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Su nieta Lorena y sus bisnietos Jail y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Sus nietos Andrea y Santiago, sus bisnietas Ernestina, Sofía, Sol y Franco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Descansa en paz viejita ¡Que brille para vos la luz que no tiene fin!! Su nieto Ale y Maria, su bisnieto Valentín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Decana, Secretaria, Coordinadores de Carrera, personal docente y no docente y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE participan el fallecimiento de la madre de la Profesora Rosa Maria Granda, docente de la Licenciatura en Psicopedagogia. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Romina Pereyra y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Rosa Mari en este dificil momento. Ruegan por su descanso eterno.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Daniela Machao y familia, participan el fallecimiento de la mamá de Rosa Mari acompañandola en este duro trance. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Eduardo Hisse, Dory Montero y familia participan su fallecimiento y acompañan a Rosa, Carmen, Eduardo, Javier, nietos en tan dolorosa pérdida. Sus restos recibieron cristiana sepultura. Oraciones por su memoria.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Ileana Villavicencio, Jose Macció y familias, participan con dolor el fallecimiento de Maria Luisa y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Despedimos con mucho dolor a María Luisa y acompañamos en este difícil momento a sus queridas hijas Carmen, Rosa Mary y sus respectivas familias pidiendo al Altísimo que su alma descanse en paz. Julio Brudoux Renzi, su esposa Martha Giménez Carol y sus hijos Pablo, Claudia, Silvina, Gustavo, Santiago, Andrea y María Eugenia con sus respectivas familias.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. "Yo soy la resurreccion y la vida el que cre en mi no morirá jamas". Chini y Nicolas Habra, Lisandro Rodriguez, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Adriana, Antonio Gerez y sus hijos Paula, Federico y Pablo. Mariano y Sophia Tahhán participan del fallecimiento de la mamá de nuestra querida amiga Rosa María. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Marta S. Pellicer Yocca y sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas Rosi y Carmen y demás familiares en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. El Consejo de Facultad, decana, secretaria, coordinadores de carrera, personal docente, no docente y alunos de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrolo de la Universidad Cátólica de Santiago del Estero, participan el fallecimiento de la madre de la profesora Rosa María Granda, docente de esta Facultad.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

MORALES, MERCEDES ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/19|. Su esposa Emilia, sus hijos Susana, Alejandro, Claudio, Carlos, sus hermanos sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio ARRAGA. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.