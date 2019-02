Frías otorgará el 40% de incremento salarial

15/02/2019 -

El intendente de Frías anunciará hoy junto con los miembros de la intersindical gremial, el anuncio oficial del incremento de los haberes para todos los obreros y empleados municipales de planta permanente. Calificadas fuentes indicaron que la mejora se aplicará de la siguiente manera: se otorga el 40 % de la siguiente manera. El 40% sobre el básico para el personal jornalizado y el personal mensual desde la categoría 13 hasta la categoría 21 inclusive a partir del sueldo de febrero. Y el 30% sobre el básico más una suma no remunerativa de $ 1.000 para las categoría 22 hasta la 24 a partir de febrero. En el caso de estas categorías a partir del mes de mayo se sustituye la suma no remunerativa por el 10 % restante sobre el básico de enero. "De esta manera estamos siguiendo la nueva pauta salarial que fijó la provincia", resaltaron desde el municipio friense. No obstante, anoche en asamblea de los municipales con la intersindical en los que los empleados de las categorías 22, 23 y 24 les plantearon a los sindicalistas que pidan por el 40% desde febrero, como el resto del escalafón.

Añatuya

En diálogo con EL LIBERAL, el intendente de Añatuya, Héctor Ibáñez, manifestó que se analizarán las opciones para tratar de llegar a un acuerdo con el gremio, pero advirtió que la situación del municipio es comprometida financieramente, producto de la herencia de la anterior gestión. "Añatuya está particularmente comprometida con la situación financiera, nos han dejado un verdadero desastre. Estamos analizando qué es lo que podemos hacer, de alguna manera vamos a buscar las opciones para poder llegar a un acuerdo y satisfacer esta demanda de la población municipal". "Veremos hasta dónde podemos llegar, estamos en emergencia desde enero. No hay una generación de recursos propios. La situación está muy complicada porque las ventas han bajado, la recaudación baja y no generamos los recursos para decir podemos dar un porcentaje determinado", graficó.