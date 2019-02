Para EE.UU., Irán es la verdadera amenaza para la paz en Medio Oriente

15/02/2019 -

VARSOVIA.Estados Unidos acusó ayer al Reino Unido, Francia y Alemania de intentar violar las sanciones estadounidenses contra Irán y llamó a las naciones europeas a imitar su ejemplo y abandonar el acuerdo nuclear firmado con la república islámica en 2015.

En un contundente discurso, el vicepresidente estadounidense Mike Pence se dirigió a los representantes de 60 países reunidos en una conferencia sobre Medio Oriente en Varsovia a los que les advirtió que Irán es la "verdadera amenaza para la paz" en la región.

El fuerte tono de Pence amenaza con tensar aún más las relaciones entre Estados Unidos y Europa, desgastadas por varias cuestiones, entre ellas comercio y la defensa.

Francia y Alemania, que junto con EEUU, Reino Unido, China y Rusia, sellaron el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, se negaron a enviar representantes a la conferencia, al igual que la Unión Europea, que prefirió no asistir a una reunión que se anticipaba con anti iraní.

Mientras el presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenó la salida del pacto, Londres, París y Berlín, al igual que el resto de la UE, confían que el acuerdo evitará que Irán desarrolle armas nucleares.

Al cierre de la conferencia, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, señaló que es "imposible lograr la paz y la estabilidad" sin enfrentar a Teherán, postura que fue secundada por Tel Aviv.

Asimismo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que "Irán y el régimen iraní son la mayor amenaza para la paz y la seguridad en Medio Oriente", algo en lo que -aseguró- están de acuerdo varios países árabes.

Además de Irán, no participan de la conferencia la Autoridad Palestina, Turquía, Líbano y Rusia, ni China, que no ha sido invitada. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) declaró que la conferencia "no cumple con el requisito de una diplomacia seria".

Para la miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, Hanan Ashrawi, el encuentro "encarna la política de poder irresponsable que la actual administración de EE.UU. está tratando de imponer a la comunidad internacional".