El Torneo Preparación ingresará esta tarde en su quinto capítulo

Fotos PROTAGONISTA. Los Fantasmas, animadores en la cat. Libre.

16/02/2019 -

La Liga Unión de Clubes programó para esta tarde la quinta fecha de su torneo Preparación. En las canchas donde se jueguen dos partidos, el primero comenzará a las 16.30. Mientras que en las que se jueguen tres, el primero arrancará a las 15. En ambos casos habrá 30 minutos de tolerancia, solamente para el primer turno. El programa:

En Súper Liga 1: Huracán vs. Stuttgart (20), El Ciclón vs. Los Capis (L) y Abogados FC vs. Gremio Judicial (L). En Súper Liga 2: Sarmiento FC vs. UTA FC (20), Los Sucios FC vs. Autoservicio Doña Bety (L) y Don Loza vs. Los Amigos Fútbol (L). En Súper Liga 3: Sp. Garupa vs. La Congreso (L) y La Juntada vs. La 23 (L). En Súper Liga 4: Los del Rey vs. Los Pasajeros (20) y Chacarita vs. Güemes Sport (L). En Súper Liga 5: La Fusión vs. Cache FC (20), La Fusión vs. El Fondo del Vinalar (L) y Tronkito vs. El Rejunte de Maco (L). En Súper Liga 6: Industria vs. S 23 (20), Industria vs. Electricidad Trejo (L) y Club de Amigos vs. El City (L). En Los Molinas: Sanatorio Norte vs. Taller Tévez (40) y Cerveza Kallpa vs. Abogados Topos (40). En Lecherita 01 (LB): Caco Escobar vs. Puerto Nuevo (40) y Unse Exacta vs. El Fortín (45). En Lecherita 02 (LB): La Higuera Jrs. vs. Shunko FC (20) y Kiosco Jayi vs. Studio JV (L). En Status: Los Núñez vs. El Vinalar (20), Marmolería del Valle vs. Los Núñez (45) y Sp. Servicios vs. Maestros Termas (40). En Rubia Moreno: Def. de Pompeya vs. La Eskina (20), Loma FC vs. Chalecoense (20) y El Clásico vs. Regalos Valentina (45).

En Banfield: Autonomía FC vs. La San Juan (L) y La Kinchada vs. La Viamonte (L). En La Esquina: Carp. Vizgarra vs. Las Águilas (40) y Banfield vs. Los Amigos (40). En Villa Robles: Villa Robles vs. Banfield (45). En Aeropuerto: Ruta Uno vs. San Carlos (20), Radio Taxi Rojo vs. Los Pacíficos y Los Fantasmas vs. Ruta Uno.