Comienzan las definiciones en el certamen de verano

Fotos EXPECTATIVAS. La tarde sabatina traerá definiciones emotivas y vibrantes al Torneo de Verano de la Federal.

16/02/2019 -

La Liga Federal hará disputar mañana desde las 16.45 y 18.30, los siguientes partidos. En Luz y Fuerza Nº 1: Barrio Menéndez vs. Potrero FC (M) y El Argentino vs. Abogados Cat (S). En Luz y Fuerza Nº 2: Caja Apunse vs. Clodomira FC (S) y Palermo FC vs. Buen Pastor (M). En Polly Nº 1: Eroplast FC vs. Adhoc FC (1ª) y El Desafío vs. Taller Dany (S). En Polly Nº 2: Taller Willy vs. Casa Maud (1ª) y Agricultores vs. Argentinos Jrs. (1ª). En Cilindro de Cortez: Defensa Civil vs. Farmacia Plata (S) y Salamanca FC vs. Iosep (MS). En Los Halcones Nº 1: La Estación vs. Copse FC (S) y Barrio Cáceres vs. TN Herrería (M). En Los Halcones Nº 2: Grupo Red vs. Ciencias Económicas (M) y Nueva Autonomía vs. Deportivo Rec (M).

En Sergio Cisneros (ex Logística): Techos Mendieta vs. El Triángulo (M) y Antajé FC vs. La 22 (1ª). En Alumni: Los Primos vs. Amigos de Lucianita (L) y Potencia Diésel vs. Veteranos Malvinas (MS). En Atsa Nº 1: José Ignacio FC vs. Nueva Autonomía (S) y Amigos X Siempre vs. Iosep FC (1ª).

En Bascon 1: La Juntada vs. Profe Karen (S) y Cimes FC vs. Aguma Construcciones (1ª). En Bascon 2: Amigos de Matera vs. Amigos de la Vida (M) y Los Murciélagos vs. Piquito FC (S). En El Tata (Islas Malvinas): La Juve vs. Juveniles de Tronquito (L) y Pasaje San Esteban vs. Kovak Automotores (M).

En Potrerito 2, cancha 2: Galpón Maco vs. Juramento FC (L) y Copa Aeropuerto vs. Lealcito Óptica Bella Vista (MS). En Potrerito 2, cancha 3: La Católica vs. Amigos Textiles (1ª). En Rivadavia (Vta. Barr.): Los Tigres vs. Islas Malvinas (L) y Roque y Amigos vs. 100 % Bandeños (M).

En Mamita (Los Cardozo): Profesores de Educación Física vs. Dr. Atese (M) y Profesores y Amigos vs. Despensa del Valle (MS). En Hermanos Sayago (Los Cardozo): Los Amigos vs. Matoque FC (1ª) y MG Diseños vs. Campos GNC (1ª). En Los Pichones 2: Gremio FC vs. La Bañadera (L) y Gremio FC vs. Flaco y Persa (1ª).

En Los Pichones 2: El Fortín vs. La Bañadera (S) y Los Amigos vs. Los Gauchos (S). En La Porteña: Excursionistas vs. Macroffice FC (1ª) y Macroffice FC vs. Pilchería Max Mar (S). En La Morocha: Pepsi FC vs. Adi FC (S) y Red Star vs. Auténticos Piratas (MS).