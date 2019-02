"Aquí tengo un chumbo. Voy a salir y los voy a c... matando a todos", advirtió a la escribana Vittar

Fotos PROCESO. Perea no aparece y la Fiscalía también lo buscaría hasta en Buenos Aires.

16/02/2019 -

"¡Te voy a c... matando y c... la vida. A mí nadie me deja. Aquí tengo un chumbo. Voy a salir y los voy a c... matando a todos!", habría advertido Silvio Fernando Perea, ex pareja de la abogada y escribana María Cecilia Vittar y generaron una investigación fiscal.

El escándalo tuvo su primer capítulo en octubre del 2018, oportunidad en que puso fin al vínculo afectivo y de inmediato la jueza de Género, Cecilia Laportilla, habría dictado una orden de restricción e impedimento de contacto que Perea vulneró, según precisó Vittar.

Hostigamiento

En su denuncia, ésta habría indicado que día tras día continuó molestándola, hostigándola, valiéndose de llamados telefónicos, whatsapp y sms.

Al advertir que la situación se le escapaba de las manos, la denunciante afirmó que decidió bloquear a Perea en su celular.

Sin embargo, ello no amilanó al hombre. A cualquier hora o día, Perea recurriría a diversos chips sólo para amenazarla, ahondó Vittar ante la Fiscalía.

Madre e hijos

En esencia, la mujer habría subrayado en la Comisaría Primera, y luego al fiscal Diego Cortez, que Perea le advirtió que la mataría; que le "c... la vida" y los estragos serían extensivos hacia el resto de su familia.

Vittar confesó que teme por sus hijos, de 19, 21 y 24 años, fruto de una anterior relación de la profesional.

Al profundizar su relato, habría recordado que entre las últimas intimidaciones de Perea se destaca un llamado telefónico a su hija mayor.

"Te voy a matar y c... la vida", habría sido el ultimátum del sujeto, redireccionado luego a los otros hijos de la notaria, tanto vía wahstapp, como por Instagram y Facebook.

Es tal la gravedad y magnitud de la tensión, que Vittar e hijos habrían modificado su rutina.

Aunque Perea no es encontrado por la policía, reiteró que pasa en vehículo por su casa, de Garibaldi al 100, en el Bº Centro.