CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de febrero de 2019
A LA 00.00 MTV CANIGGIA LIBRE.
Por El Liberal
17/02/2019 -
CANAL 7
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 FINDE EN NICK
12.30 FESTIVAL DE SUMAMPA 2019
14.00 LA PEÑA DE MORFI
18.00 CINE. MINICAMPEONES 2
19.30 CINE. QUISIERA SER GRANDE
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. QUISIERA SER GRANDE (CONTINÚA)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 CINE. EL CLAN
00.00 MTV CANIGGIA LIBRE
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 INFAMA RECARGADO
22.00 DEBO DECIR
TV PÚBLICA
15.30 COCINEROS
17.30 LOCOS POR EL CAMPO
21.00 FESTIVAL PAÍS
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 EL CHAVO
20.00 IMPLACABLES
22.00 PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS
EL TRECE
09.15 EL GARAGE
10.00 CINE A LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 TORNEO REGIONAL: VÉLEZ SAN RAMÓN VS. CS COMERCIO
19.00 DALE FERRO
19.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
20.00 DE A DOS
20.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA VS. VILLA DÁLMINE
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. CENTRAL CÓRDOBA
CANAL 4
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
12.16 GAME OF THRONES 06 EPS 02
01.23 TARDE DE PERROS
03.56 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
04.15 AMOR A DISTANCIA
06.14 VUELO 93
08.28 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
08.49 HANNAH MONTANA & MILEY CYRUS.
LO MEJOR DE DOS MUNDOS
10.21 KING KONG
14.05 THE DUFF
16.01 EL ENCANTO DE LA BESTIA
17.46 LA TIERRA PERDIDA
19.42 LA BARBERÍA 3
22.00 EL AVIADOR
TNT
02.44 EN EL CORAZÓN DEL MAR
04.50 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.37 UN CUENTO DE INVIERNO
08.38 STAR WARS. EPISODIO II - EL ATAQUE
DE LOS CLONES
11.23 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
13.05 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
15.20 UNA PAREJA EXPLOSIVA
17.09 GIGANTES DE ACERO
19.34 ¿QUÉ PASÓ AYER?
21.30 MÉXICO EN LA MIRA
22.01 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA
TCM
00.38 LOS FEDERALES
03.02 EL GUARDIÁN
04.47 LOST
05.31 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.41 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.05 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.29 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.53 LOST
08.37 LOST
09.22 LOST
10.06 LOST
10.51 CASADOS CON HIJOS
11.15 CASADOS CON HIJOS
11.40 CASADOS CON HIJOS
12.05 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.29 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.53 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
13.17 LOST
14.01 LOST
14.45 CASADOS CON HIJOS
15.10 CASADOS CON HIJOS
15.35 CASADOS CON HIJOS
16.00 EL BUENO DE LA PELÍCULA
17.30 EL GUARDIÁN
19.21 EL INFORME PELÍCANO
22.00 LOS FEDERALES
SPACE
01.45 EL JUSTICIERO
03.59 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.35 ATRACO EN 7 MINUTOS
07.56 SPL3. PARADOJA
09.28 ARMA MORTAL
11.23 ARMA MORTAL 2
13.27 ARMA MORTAL 3
15.36 ASESINOS
18.04 EL ESPECIALISTA
20.05 TANGO Y CASH
22.00 EL JUSTICIERO
A DÓNDE IR
LA POSTA
(RUTA 34, AVENIDA SAN MARTÍN,
BELTRÁN)
* HOY, A LAS 23, CENA SHOW
CON LA ACTUACIÓN DE WALTER
GRAMAJO.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
HOY Y, POSTERIORMENTE, EL
JUEVES 2 DE MARZO, SE REALIZARÁ
EL CARNAVAL DE LA FAMILIA.
SHOWS EN VIVO Y SORTEOS.
BELLAS ALAS
BELGRANO (S) Nº 1807
* JUEVES 21, A LAS 22.30, RE
ACÚSTICO CON ROMPIENDO ESQUEMAS.
INVITADOS: LOS NECIOS
Y ASUNTO.
* JUEVES 28, A LAS 23, CONCIERTO
EXCLUSIVO DE LUCIANO
GUZMÁN.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA
FE)
EL SÁBADO 2 DE MARZO, A LA
MEDIANOCHE, CONCIERTO EXCLUSIVO
DE “LOS ARCANOS DEL
DESIERTO”.
CENTRO CULTURAL RICARDO
ROJAS
(PRINGLES Y LIBERTAD)
EL DIRECTOR EDUARDO GONZÁLEZ
NAVARRO DICTARÁ UN TALLER DE
INICIACIÓN ACTORAL, EXPRESIÓN
CORPORAL, PRÁCTICA DE LA ACTUACIÓN
Y VOCALIZACIÓN. POR INFORMES
E INSCRIPCIONES, EN PRINGLES
Y LIBERTAD, DE 18.30 A 23.30.
CINES
SUNSTAR
LEGO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 17.30 (Cast) 20.00
TAMPOCO TAN GRANDES
(2D) COMEDIA (+13)
HOY - 21.20 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 17.00 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16.45 (Cast)
BATTLE ÁNGEL. LA ÚLTIMA
GUERRERA (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 22.10 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2
(2D) TERROR (+13 AÑOS)
HOY - 19.00 (Cast) 22.20
BATTLE ÁNGEL. LA ÚLTIMA
GUERRERA (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 18.30 (Cast) 21.30
ESCAPE ROOM. SIN SALIDA
(2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
DESDE HOY HASTA EL 20/02 19.15
(Subt)
DRAGON BALL SÚPER.
BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY 16.30 (Cast)
GREEN BOOK. UNA AMISTAD
SIN FRONTERAS (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 19.00 (Cast) 22.00
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16.30 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA APTO PARA MAYORES
DE 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:40-
CASTELLANO 3D 20:00-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30-
LA GRAN AVENTURA LEGO
2. ATP
CASTELLANO 2D 17:40
FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2
APTA 13 AÑOS CON RESERVAS
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:50
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D - 22:30