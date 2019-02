CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de febrero de 2019

17/02/2019 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 FINDE EN NICK

12.30 FESTIVAL DE SUMAMPA 2019

14.00 LA PEÑA DE MORFI

18.00 CINE. MINICAMPEONES 2

19.30 CINE. QUISIERA SER GRANDE

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. QUISIERA SER GRANDE (CONTINÚA)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 CINE. EL CLAN

00.00 MTV CANIGGIA LIBRE

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR





TV PÚBLICA

15.30 COCINEROS

17.30 LOCOS POR EL CAMPO

21.00 FESTIVAL PAÍS





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS





EL TRECE

09.15 EL GARAGE

10.00 CINE A LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO





CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 TORNEO REGIONAL: VÉLEZ SAN RAMÓN VS. CS COMERCIO

19.00 DALE FERRO

19.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

20.00 DE A DOS

20.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA VS. VILLA DÁLMINE

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. CENTRAL CÓRDOBA





CANAL 4

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD





PELÍCULAS

CINEMAX

12.16 GAME OF THRONES 06 EPS 02

01.23 TARDE DE PERROS

03.56 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

04.15 AMOR A DISTANCIA

06.14 VUELO 93

08.28 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

08.49 HANNAH MONTANA & MILEY CYRUS.

LO MEJOR DE DOS MUNDOS

10.21 KING KONG

14.05 THE DUFF

16.01 EL ENCANTO DE LA BESTIA

17.46 LA TIERRA PERDIDA

19.42 LA BARBERÍA 3

22.00 EL AVIADOR

TNT

02.44 EN EL CORAZÓN DEL MAR

04.50 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.37 UN CUENTO DE INVIERNO

08.38 STAR WARS. EPISODIO II - EL ATAQUE

DE LOS CLONES

11.23 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

13.05 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

15.20 UNA PAREJA EXPLOSIVA

17.09 GIGANTES DE ACERO

19.34 ¿QUÉ PASÓ AYER?

21.30 MÉXICO EN LA MIRA

22.01 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

TCM

00.38 LOS FEDERALES

03.02 EL GUARDIÁN

04.47 LOST

05.31 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.41 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.05 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.29 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.53 LOST

08.37 LOST

09.22 LOST

10.06 LOST

10.51 CASADOS CON HIJOS

11.15 CASADOS CON HIJOS

11.40 CASADOS CON HIJOS

12.05 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.29 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.53 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

13.17 LOST

14.01 LOST

14.45 CASADOS CON HIJOS

15.10 CASADOS CON HIJOS

15.35 CASADOS CON HIJOS

16.00 EL BUENO DE LA PELÍCULA

17.30 EL GUARDIÁN

19.21 EL INFORME PELÍCANO

22.00 LOS FEDERALES

SPACE

01.45 EL JUSTICIERO

03.59 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.35 ATRACO EN 7 MINUTOS

07.56 SPL3. PARADOJA

09.28 ARMA MORTAL

11.23 ARMA MORTAL 2

13.27 ARMA MORTAL 3

15.36 ASESINOS

18.04 EL ESPECIALISTA

20.05 TANGO Y CASH

22.00 EL JUSTICIERO





A DÓNDE IR

LA POSTA

(RUTA 34, AVENIDA SAN MARTÍN,

BELTRÁN)

* HOY, A LAS 23, CENA SHOW

CON LA ACTUACIÓN DE WALTER

GRAMAJO.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

HOY Y, POSTERIORMENTE, EL

JUEVES 2 DE MARZO, SE REALIZARÁ

EL CARNAVAL DE LA FAMILIA.

SHOWS EN VIVO Y SORTEOS.

BELLAS ALAS

BELGRANO (S) Nº 1807

* JUEVES 21, A LAS 22.30, RE

ACÚSTICO CON ROMPIENDO ESQUEMAS.

INVITADOS: LOS NECIOS

Y ASUNTO.

* JUEVES 28, A LAS 23, CONCIERTO

EXCLUSIVO DE LUCIANO

GUZMÁN.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA

FE)

EL SÁBADO 2 DE MARZO, A LA

MEDIANOCHE, CONCIERTO EXCLUSIVO

DE “LOS ARCANOS DEL

DESIERTO”.

CENTRO CULTURAL RICARDO

ROJAS

(PRINGLES Y LIBERTAD)

EL DIRECTOR EDUARDO GONZÁLEZ

NAVARRO DICTARÁ UN TALLER DE

INICIACIÓN ACTORAL, EXPRESIÓN

CORPORAL, PRÁCTICA DE LA ACTUACIÓN

Y VOCALIZACIÓN. POR INFORMES

E INSCRIPCIONES, EN PRINGLES

Y LIBERTAD, DE 18.30 A 23.30.





CINES

SUNSTAR

LEGO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17.30 (Cast) 20.00

TAMPOCO TAN GRANDES

(2D) COMEDIA (+13)

HOY - 21.20 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17.00 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16.45 (Cast)

BATTLE ÁNGEL. LA ÚLTIMA

GUERRERA (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 22.10 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

(2D) TERROR (+13 AÑOS)

HOY - 19.00 (Cast) 22.20

BATTLE ÁNGEL. LA ÚLTIMA

GUERRERA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 18.30 (Cast) 21.30

ESCAPE ROOM. SIN SALIDA

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

DESDE HOY HASTA EL 20/02 19.15

(Subt)

DRAGON BALL SÚPER.

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 16.30 (Cast)

GREEN BOOK. UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 19.00 (Cast) 22.00

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16.30 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA APTO PARA MAYORES

DE 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:40-

CASTELLANO 3D 20:00-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30-

LA GRAN AVENTURA LEGO

2. ATP

CASTELLANO 2D 17:40

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

APTA 13 AÑOS CON RESERVAS

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D - 22:30