Cinco detalles a tener en cuanta al momento de elegir el transporte escolar para tus hijos

Hoy 08:28 -

La decisión de contratar un servicio de transporte escolar no es fácil de tomar, sobre todo porque se pondrá en manos de un extraño el cuidado de sus hijos en el trayecto de la casa a la escuela. El tema pasa entonces por saber cómo elegir a quien prestará el servicio.

Si bien algunas de las reglas son bien conocidas para este tipo de transporte, hay algunos aspectos fundamentales a los que se tiene que atender y que pueden asegurar que se deja a los chicos en buenas manos.

Veamos entonces cuáles son los mejores consejos para hacer una buena elección.

Verificar el aspecto exterior del vehículo

Antes que nada se debe saber que el transporte escolar tiene que ser un vehículo de tipo furgón, de color blanco y anaranjado, con un letrero en el que pueda leerse claramente “Escolares”.

Cabe destacar que su aspecto general debe ser óptimo, es decir, que no debe verse desgastado o viejo. Asimismo, el cuidado del aspecto debe extenderse a la pintura, los vidrios y al funcionamiento de las luces.

Verificar el interior del vehículo

Los asientos tienen que mirar para adelante y como mínimo deben medir 35 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho. Asegurarse de la integridad de los mismos: que no estén sucios ni rotos. Asimismo, se puede chequear el tablero y el espacio del conductor en general para asegurarse que todo se encuentra en óptimas condiciones.

El transporte deberá contar con cinturones de seguridad en cada asiento. Si ello no es así, hay que exigirlo, ya que su inclusión es obligatoria.

Verificar el seguro del vehículo

Los seguros son obligatorios para todos los vehículos que circulen por el territorio nacional y los transportes escolares no son la excepción. Así, es imprescindible que el transporte ideal esté cubierto por un seguro que cubra al vehículo y a sus pasajeros ante cualquier tipo de inconveniente.

Verificar que cumpla con estas reglas especiales para transportes escolares

Dada la importancia de su propósito y la fragilidad de sus pasajeros, los transportes deben cumplir con una serie de disposiciones especiales.

En cada asiento debe ir un niño, no deben ir niños parados y no se debe rebasar la cantidad máxima de pasajeros permitidos (lo dice en el certificado de la revisión técnica). El no cumplir con una de estas disposiciones es una falta grave que debe ser denunciada. Si viajan más de 5 pequeños en edad preescolar deberá viajar también un acompañante extra para asegurarse de controlarlos de forma más cercana.

Verificar habilitación

Es fundamental solicitar al propietario del transporte la correspondiente habilitación de la Dirección de Tránsito Municipal, ya que para obtenerla, debió presentar, entre otros requisitos, original o copia certificada por escribano público del informe de dominio del Registro Nacional del Automotor, copia de la constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), original de la constancia de libre deuda por uso y ocupación de la vía pública.

De esta manera, examinando al vehículo por dentro y por fuera, comprobando que el conductor cumpla con las reglas necesarias y confirmando que tenga la cobertura de un seguro, podrá elegir el mejor transporte escolar para sus hijos.