Las UPA brindan consejos para evitar los temidos golpes de calor

Fotos PREVENCIÓN. Ante las altas temperaturas, se deben tomar varias medidas para evitar los golpes de calor.

18/02/2019 -

Las UPA de la ciudad de La Banda brindaron consejos para evitar los golpes de calor, sobre todo cuando los pronósticos del tiempo indican que se avecinan varios días donde la temperatura podría superar los 40º centígrados.

Según se indicó, si bien todos debemos cuidarnos del calor, la protección debe recaer especialmente en niños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o del corazón.

Se recuerda tomar mucha agua fresca y segura, usar ropas livianas, no exponerte al sol directo, sobre todo entre las 10 y las 16 y mojar la cabeza y cuerpo. También es mejor comer frutas y verduras y no tomar alcohol ni bebidas azucaradas. Y para hacer actividad deportiva o al aire libre es preferible elegir las primeras horas del día e hidratarse bien.

Un golpe de calor puede presentarse con fiebre, sed intensa, sensación de calor sofocante, piel seca, dolor de estómago, falta de apetito y náuseas, dolor de cabeza, mareos e incluso desmayo. En los bebés, también puede observarse la piel irritada por la transpiración en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y en la zona del pañal, irritabilidad y llanto.

En caso de que aparezcan síntomas es importante concurrir al médico; intentar baja la temperatura del cuerpo con paños fríos o con un baño; ingerir agua; permanecer en un lugar fresco y ventilado.

Otras recomendaciones son: consumir abundante líquido (agua o jugos naturales), aunque no tenga sed; en el caso de los bebés, ofrecer más veces el pecho; no tomar bebidas muy azucaradas, ni muy frías. Tampoco es conveniente el consumo de comidas calientes y pesadas; evitar juegos o actividades físicas intensas, sobre todo en horario pico; bañarse o mojarse con frecuencia; elegir lugares frescos y ventilados; no es aconsejable consumir bebidas alcohólicas; vestir ropa cómoda, fresca y de color claro.