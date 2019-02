CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de febrero de 2019

20/02/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 UNA PARTE DE MÍ

17.15 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 MINUTO PARA GANAR

(CONTINÚA)

23.15 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.15 VERDADES SECRETAS

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE

COCINEROS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 BÁSQUET POR CANAL

14 (FEMENINO) REGATAS VS.

CENTRAL CÓRDOBA

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA INITULIDAD DEL

CONOCIMIENTO

19.00 LO MEJOR DEL 2018 “PARA

TODA MUJER”

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

23.00 DALE FERRO





CANAL 4

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA

CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FUTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS





PELÍCULAS

CINEMAX

01.33 EL ABOGADO DEL DIABLO

04.26 EL CAMINO A LAS NUBES

06.05 WINNIE THE POOH

07.11 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?

09.35 RÁPIDOS Y FURIOSOS

11.36 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA

MUERTE

14.34 LA SOMBRA DEL PODER

17.01 INVENCIBLE

19.01 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA

MUERTE

22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS

TNT

03.55 TERRITORIO GRIZZLY

05.22 BUZZ - SEASON 7

06.00 AHORA SON 13

08.18 RICKY RICÓN

10.01 SHERLOCK HOLMES

12.21 SI YO TUVIERA 30

14.08 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA

16.07 FURIA DE TITANES

18.01 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

19.47 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

00.51100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.59 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

TCM

04.10 LOST

04.57 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

06.32 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

06.56 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.20 LOST

08.04 LOST

08.49 LOST

09.33 LOST

10.18 CASADOS CON HIJOS

10.43 CASADOS CON HIJOS

11.07 CASADOS CON HIJOS

11.32 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.57 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.21 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.45 LOST

13.29 LOST

14.14 CASADOS CON HIJOS

14.38 CASADOS CON HIJOS

15.03 CASADOS CON HIJOS

15.28 CASADOS CON HIJOS

15.53 WATERWORLD

18.13 MORTAL KOMBAT

20.07 EL GUARDIÁN

22.00 TERRENO SALVAJE

23.55 VELOCES Y MORTALES

SPACE

00.17 RELATOS SALVAJES

02.24 LA BRUJA

03.59 HOMBRE LOBO. LA BESTIA ENTRE NOSOTROS

05.29 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.30 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD

DEL ANILLO

09.33 HELLBOY

11.36 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

14.02 EL AVISPÓN VERDE

16.09 AGENTE SALT

17.57 SOY EL NÚMERO CUATRO

19.55 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

22.00 RELATOS SALVAJES





A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

BELGRANO (S) Nº 1807

* JUEVES 21, A LAS 22.30, RE

ACÚSTICO CON ROMPIENDO

ESQUEMAS. INVITADOS: LOS

NECIOS Y ASUNTO.

* JUEVES 28, A LAS 23,

CONCIERTO EXCLUSIVO DE

LUCIANO GUZMÁN.

GARMILLA

(ESPAÑA 462 - LA BANDA

VIERNES 22, DESDE LAS 23,

ACTUACIÓN ESCLUSIVA DE

RODDY MONTENEGRO. INVITADO:

MARIO ÁVILA Y ECO BANDEÑO.

LA POSTA

(RUTA 34-AVENIDA SAN MARTÍNBELTRÁN)

* VIERNES 22, DESDE LAS 23,

SHOW DE LOS LATINOS, ESTILO

MANSERO (TRIBUTO A LOS

MANSEROS SANTIAGUEÑOS) Y

DJ OMAR JUGO.

* SÁBADO 23, DESDE LAS 23,

SHOW DE SENTIMIENTO.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

* SÁBADO 23, DESDE LAS 22,

CARNAVAL DE LA FAMILIA,

CON GLADYS LA “BOMBA

TUCUMANA”, LA BANDA DEL

PETISO, KALAMA TROPICAL,

RAMIRO EL WACHO, SERPENTINA

Y DANNY PECCI.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* SÁBADO 2 DE MARZO, A LA

MEDIANOCHE, CONCIERTO

EXCLUSIVO DE “LOS ARCANOS

DEL DESIERTO”.

* VIERNES 8 DE MARZO, A LAS

23, SALITRAL REALIZARÁ UNA

PEÑA EN DONDE PRESENTARÁ

SU NUEVO DISCO.





CINES

SUNSTAR

LEGO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17.30 (Cast) 20.00

TAMPOCO TAN GRANDES

(2D) COMEDIA (+13)

HOY - 21.20 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17.00 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16.45 (Cast)

BATTLE ÁNGEL. LA ÚLTIMA

GUERRERA (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 22.10 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

(2D) TERROR (+13 AÑOS)

HOY - 19.00 (Cast) 22.20

BATTLE ÁNGEL. LA ÚLTIMA

GUERRERA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 18.30 (Cast) 21.30

ESCAPE ROOM. SIN

SALIDA (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY HASTA EL 21/02 19.15 (Subt)

DRAGON BALL SÚPER.

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 16.30 (Cast)

GREEN BOOK. UNA

AMISTAD SIN FRONTERAS

(2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 19.00 (Cast) 22.00

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16.30 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA APTO PARA MAYORES

DE 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:40-

CASTELLANO 3D 20:00-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30-

LA GRAN AVENTURA LEGO

2. ATP

CASTELLANO 2D 17:40

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

APTA 13 AÑOS CON RESERVAS

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D - 22:30