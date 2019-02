Increíble: Descubrieron cocodrilos naranjas en Estados Unidos

Hoy 15:39 -

Dos cocodrilos de color naranja fueron descubiertos en Bluffton, Carolina del Sur (Estados Unidos). El hallazgo fue realizado por uno de los habitantes del pueblo, que se encontró con los animales a la orilla de un estanque.

David Lucas, miembro del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur, informó que la atípica coloración podría deberse simplemente al óxido que se forma en los tubos de drenaje. “Durante el invierno, a los cocodrilos les gusta excavar para encontrar un lugar propicio para hibernar”, indicó el especialista, que agregó: “Es posible que estos reptiles hayan terminado cerca de las tuberías del estanque, de las que se desprenden piezas metálicas oxidadas”.

De acuerdo con Lucas, la mejor explicación es que los animales "se marinaron en el óxido” mientras esperaban la llegada de la primavera. Es por eso que, al regresar a la superficie, se los pudo observar “teñidos” con ese color. Además, indicó que, aunque se trata de un descubrimiento sumamente inusual, en 2017 también se reportó el avistamiento de un ejemplar con las mismas características en un lago en Charleston, una ciudad del mismo estado.

Por su parte, el doctor J. Whitfield Gibbons, director del Laboratorio de Ecología de Savannah River, recordó que los cocodrilos son “depredadores carnívoros de gran tamaño a los que se les debe tener mucho respeto”. En consecuencia, advirtió que, aunque su apariencia anaranjada pueda ser muy llamativa, lo más prudente es mantener una distancia de al menos 20 metros con respecto a estos animales.

