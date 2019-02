Hablaron los abuelos del menor y lo calificaron como "muy agresivo"

Hoy 17:31 -

Tras el ataque perpetrado por parte de un adolescente de 14 años a la vicedirectora de la escuela Normal "Dr. José Benjamín Gorostiaga" que terminó con la víctima siendo atendida por heridas varias, los abuelos del agresor dialogaron con Canal 7 sobre lo sucedido.

“El me contó que en la escuela se burlaban de él y que el año pasado peleó con dos compañeros”, contó Amadeo Navarro, abuelo del victimario.

Por su parte la abuela, Elvira Jiménez, aseguró que su nieto "es muy agresivo, nos trata mal, nos contesta mal. Mi hijo muchas veces intentó corregirlo pero no se pudo. No sé cómo antes no lo apuñaló a él”.

Cabe recordar que el menor fue reducido y trasladado a la Comisaría mientras que la víctima fue atendida en el CIS Banda y dada de alta en horas de la siesta con una fisura en su muñeca derecha y cortes en su antebrazo y oreja derechos.