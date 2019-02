VIDEO | Un menor de 8 años asaltó una joyería con un arma falsa

Hoy 11:13 -

Una joyería ubicada en el centro de la ciudad de Moreno, fue el blanco elegido por un niño de apenas 8 años que, usando una réplica de un arma de fuego, intentó robarle, apuntándole al dueño.

El hecho ocurrió el pasado sábado por la tarde, en un local ubicado en Avenida del Libertador. De acuerdo con lo relatado por el propio dueño, identificado como Nicolás García, el portón estaba cerrado y él lo dejó entrar ya que pensaba que iba a pedir limosna.

"Me preguntó si tenía plata en la caja o si tenía cosas de oro. Yo le pregunté para qué los quería, si me los quería comprar. El chiquito me respondió 'Es que yo, en realidad, yo, en realidad…'. Sacó el arma. Me dijo: 'quiero que me des todo, quedate callado y dame todo'", relató el vendedor.

Nicolás dijo que luego de gritarle fuerte, optó por tomarlo del cuello y lo sacó hacia afuera. Además, dijo que el menor se fue en moto con un adulto que lo esperaba. Más tarde, fue ubicado por la policía, pero tras demorarlo, lo dejaron en libertad.

"Me dijeron que como era un menor de 8 años, no podían hacer nada. Me volví loco y me llené de frustración", cerró el vendedor que abogó por más protección policial.