FÚNEBRES | 22 de febrero de 2019

22/02/2019 -

Fallecimientos

- Abel Cancio Dorado (La Banda)

- Graciela Arnedo de Únzaga

- Francisca Griselda Ibáñez (La Banda)

- Samuel Álvarez (La Banda)

Sepelios Participaciones

ALBARRACÍN, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/19|. Al cumplirse los nueve días de su fallecimiento. Antonio Cantos, sus hijos María Julia, Mariano y María Marta y sus respectivas flias. participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Su esposo Carlos Unzaga, sus hijos Silvina,Laurencia y Maria Mercedes, sus hijos politicos, Leonardo. Sus nietos, Celina Maria, Maria isabel. Sus restos seran inhumados en horas de la mañana en el cementerio EL DESCANSO. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - PLATA 162 - TEL 4219787.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Propietarios y personal del bar La Lola participan del fallecimiento de la Sra. esposa de su cliente y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos al amigo Francisco en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Sus amigos de la Subscretaria de Ambiente Carlos, Isabel, Benjamin, María Elena, Dario, Natalia, Florencia, Graciela, Jorgelina, Gladys participan con profundo dolor su fallecimiento acompañando a Francisco y Norma en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Raul Gallego, Salomon Lafi y flias, participan el fallecimiento de la hermana de su amigo Pancho Cancinos y ruegan una oración en su memoria.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tus amigas que siempre te recordarán con mucho cariño: Irene, Ale, Ana, Mecha, Gringa y Mirta participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su querida memoria.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Feliz el que muere en el Señor. Jose Vicente Donzelli y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ricardo Manzur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la secretaria de Prensa Claudia Pedraza y del subsecretario gremial Luis Pedraza y acompañan a toda la familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. El Sr. rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, decanos, vicedecanos, secretarios del rectorado, consejeros directivos, docentes, No docentes y los integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento la madre de la Lic.en Psicopedagogía Claudia Pedraza, integrante de Mediación Educativa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. El decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano Dr. Carlos R. Juárez, los consejeros directivos, los secretarios del Decanato, personal docente, No docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la Lic. Claudia Pedraza, integrante de Mediación Educativa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE TERROSA, ANTONIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. El Centro de Ex Docentes "Elda Gómez de De Marco" de la Esc. Nº 42/764 "Diego de Rojas" lamenta profundamente su fallecimiento. Queda el recuerdo de los gratos momentos compartidos. Ruega al Señor por su eterno descanso y saluda con cariño a sus hijos y flias.

DÍAZ VDA. DE TERROSA, ANTONIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Querida amiga que Dios te reciba en sus brazos. Acompañamos a nuestros amigos Ana y Dardo, hijos, nietos y demás fliares. en este doloroso momento, Matilde Bretillot, Mirta Corvalán, Juana Carabajal y Enrique Paz. participan con profundo pesar su fallecimiento e invitan a orar en su memoria.

GORETTA, OSCAR NELO (q.e.p.d.) Falleció 17/2/19 en Noetinger, Córdoba|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculado Cr. Carlos Cesar Goretta. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

GORETTA, OSCAR NELO (q.e.p.d.) Falleció 17/2/19 en Noetinger, Córdoba|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Cr. Carlos Cesar Goretta. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

GORETTA, OSCAR NELO (q.e.p.d.) Falleció 17/2/19 en Noetinger, Córdoba|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cr. Carlos Cesar Goretta. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

INFANTE, SAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/19|. Cuni, Peri y Fernando Cáceres, Natalia y Raul e hijos, Lucía y Ramón e hijos y Domingo Abdulajad participan con dolor el fallecimiento del padre de sus amigas Karina y Carla Infante. Elevan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Alicia Slapak y flia. acompañan a la familia Muria en tan doloroso momento. Que el Señor la tenga en la Gloria. Rogamos por su descanso en paz.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Justo Molina Areal, Rosita Pernigotti, sus hijos y nietos, participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su alma en la vida eterna.

MARTÍN, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Luis Guillermo Mercado, Rosario Pereyra y flia, participan con dolor el fallecimiernto de su ex alumno del colegio Abs. Rojas, acompañan a su hermana Marta y elevan oraciones por la paz de su alma. Que el Señor envíe una cristiana y pronta resignacion a sus seres queridos.

MARTÍN, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Josefina Stancampiano de Muratore, sus hijos Santos y Claudia Brignolo, Andres y Anabel Arce y sus respectivas flias., participan con inmenso dolor la partida del querido Chiquitin y acompañan en este momento de tristeza. Que brille para el la luz que no tiene fin.

MARTÍN, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. María Silvia Arjona y Federico Pece Azar participan con profundo dolor su fallecimiento.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Su primo Walter Sarquiz e hijos lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Carlos Juarez, Ana Rivero, Belen y Lourdes participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Pancho y Silvia y acompañan a su flia. en este triste momento.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Humberto Fadel Astun, su esposa e hijos acompañan a su apreciada familia en tan penoso trance, elevando oraciones en su querida y apreciada memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. La Hermandad Mercedaria de San Serapio participa con profundo dolor el fallecimiento de don Francisco y acompañan a su esposa Norita y flia, en este duro trance. Que nuestra Madre de La Merced y San Serapio intercedan por su alma.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Descansaré en verdes praderas y veré a mi Señor. Dante H. Sgoifo, su esposa Graciela Zurita, sus hijas, hijos políticos y nieto participan su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. "Yo soy la resurrección, el que cree en Mi, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en Mi, no morirá jamás. El Consejo Directivo del Colegio Absalón Rojas, el personal administrativo, personal docente y de maestranza participan el fallecimiento del papá del profesor Federico Daniel Pece Azar. Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento y elevan oraciones por su feliz resurrección.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. "Descansa solo en Dios, alma mía, porque El es mi esperanza, solo El es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré". Mary Fadel, Rita Gomez, Teresita Alvarez, Nilda Coria, Fany Mendieta, Ramon Chavez, Maria Cristina Serrano, Adriana Suarez, Noemi Zerda, Gabriela Tevez, Martin Ovejero, Ana García, Sol Yeck, Luis Marquetti, Rosa Cella, Natalia Cordero, Alejandra Serrano, amigos y colegas del colegio Absalon Rojas participan el fallecimiento del papá del profesor Federico Daniel Pece Azar en tan doloroso momento. Acompañan a todos sus seres queridos rogando por su eterno descanso y una feliz resurrección.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Carlos W. Martinez y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo del servicio militar, clase 1930 del ex Distrito Militar 61 Santiago del Estero, rogando cristiana resignación a su familia y oraciones en su querida memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Mirta Musso de Gallego, Guido Gallego y flia, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Julián Serrano, Ana María Asencio, sus hijos Joaquín y Martita, Josefina y Gonzalo, Julián y Rosario y sus nietos Martina y Manuel participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Manuel A. Sánchez y Elena Marina Piccardi, participan con gran pesar el fallecimiento del apreciado amigo Francisco, a quien recordarán con gran cariño. Acompañamos a su esposa e hijos en este triste momento. Rogamos por su eterno descanso.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Isabel H. de Pece, sus hijos Dr. Orlando Pece, Isabel, Eleomar y Claudia y demás fliares. elevamos a Dios oraciones por tu descanso eterno y por una cristina resignación de tu esposa e hijos.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Mabel Navarro de Nader y sus hijos Mónica, Miguel y Marcela participan con dolor el fallecimiento del apreciado Sr. Francisco. Pedimos una oración por su descanso en paz y acompañamos con cariño a su esposa e hijos y demás familiares.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Lidia Esther Grana de Manfredi y sus compañeras de la promoción 1951 de la Escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga, acompañan a la querida amiga Pupy Azar en este momento intenso de dolor. Elevan oraciones por el eterno descanso de su esposo y acompñan a sus hijos, nietos y demás familiares.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Piña y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su vecino Francisco y acompañan a su esposa Norita e hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Gustavo Urtubey, su esposa Hebe Luz Juarez y su hija Magui participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Norita y a sus hijos en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. ¡Que brille para él la luz que no tiene fin! Margarita Elena Archetti Pascale, sus hijos Déborah, Daniel y Marcela Gómez Archetti participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus muy queridos amigos Federico y María Silvia y acompañan a demás fliares. en estos momentos de dolor, Rogando al Altísimo les dé pronta resignación y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Alicia Slapak y flia., acompañan a la flia. Pece en tan doloroso momento. Que el Señor lo tenga en su Gloria. Rogamos por su descanso en paz.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Ing. Juan Ludueña, su esposa Silvana Gonzalez y sus hijos, participan el fallecimiento de Don Pancho. Acompañan a la apreciada Sra. Norita y a toda su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, (SMAUNSE), participa el fallecimiento del padre político del Sr. presidente de SMAUNSE y acompaña a su Sra. esposa y familia en este difícil trance. Se ruega oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Mario Moisés y familia de Joyería Rubí lamentan su fallecimiento, acompañan a la familia en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Jose Roberto Azar, Ana Ferrero de Azar e hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Esther Mínguez de Azar, Daniela Maria Azar e hijos, Luis Vicente azar e hijos, Hugo Jose Azar, esposa e hijos y Rosbel Alejandra Azar, Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Desde España: Cielo Noguera Comán y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de don Francisco Pece. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Luis Lucena, Mercedes Martinetti y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Héctor Vicente Martinetti, Fany Torres e hijas acompañan a Federico y a su familia en este difícil momento.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Mario Ramón Castillo Solá, Monica Abate y familia participan con gran pesar su fallecimiento y brille para él la luz que no tiene fin. Que descanse en paz.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Tito Sarquiz, Mabel H. de Sarquiz y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Su consuegra Berta Dominguez Vda. de Arjona y sus hijos Mirtha Graciela y flia, Hector y Adriana y flia, Lucho y Adi y flia, y María Silvia y Fede participan con profundo dolor su fallecimiento.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Sus amigos Alberto Pablo Paradelo, su esposa Mirtha Regina Ortiz de Paradelo, sus hijas Marcela, Patricia y Carolina y sus respectivas familias, les acompañan con inmenso afecto.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Dra. Patricia Paradelo Ortiz, participa el fallecimiento del padre del Ing. Gustavo Pece, lo acompaña con afecto.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Ma. Teresa Barraza Pece de Salido y Ma. Mercedes Barraza Pece de Galván y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a su hermana María Rosa, a su esposa Norita y demás fliares, elevando oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Magalí Pece y Fredy Basbús, Pancho Pece y Mariana Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. María Silvia Arjona y Federico Pece Azar participan con profundo dolor su fallecimiento.

TOLEDO, ÁNGEL FERNANDO (q.e.p.d) Falleció el 22/1/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". VIvirás en nuestros corazones. Tus amigas Claudia y Monica Tur y Ana , Guilli Tur, comision del club Atletico Villa Union, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20:30hs en la Parroquia Nuestra Señora de La Salette.

Invitación a Misa

ALBARRACÍN, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/19|. Cerca, bien cerca. Estoy... en algún lugar estoy. No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor... pero si puedes sentirlo. No. No estoy entre la tierra, estoy en la sonrisa de tu recuerodo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy en la carita de quien ha nacido ¿Escuchas el eco que se produce cuando ries? Ese soy yo. Estoy, créeme que estoy. No tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer.Te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura. Estoy aquí. Cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado... Tan solo me adelanté un poco en el paso... Y volveremos a estar juntos cuando nos reencontremos, solo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado. Cerca, bien cerca... Hasta el último día de tu viaje... Su amigo Shigo Galván y flia. invita a la misa hoy a las 20.30 hs. en la capilla de la Medalla Milagrosa. Rogamos oraciones en su querida memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. ¡Tito querido! Pasan los días, los meses y sigue doliendo tu ausencia física, nada llena el vacío que dejaste en nuestras vidas. No teníamos preparado el corazón para verte partir y aunque sabemos que descansas junto a Dios, no podemos evitar que las lágrimas inunden nuestros ojos. Cuanto daríamos por tenerte a nuestro lado, abrazarte fuerte, decirte cuanto te amamos y necesitamos. Tu recuerdo será eterno para nuestros hijos y para mí. Vivirás por siempre en nuestros corazones y alma hasta nuestro reencuentro definitivo. Descansa en paz amor, que brille para ti la luz eterna. Tu esposa Teresa Borquez de Auat, sus hijos Mercedes, Anita y Martín Auat y sus familias y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la iglesia La Merced.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/19|. Su esposa Muñeca, sus hijos Juan Carlos y Roxana, hijo político María José, nietos Martina, Santiago y Constanza y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en el convento Santo Domingo al cumplirse dieciséis años y dos meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Su esposa Blanca Bustamante, sus hijos Esteban, Gustavo, Viviana, Rita, Loris, Carola, David, h. políticos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162.

ÁLVAREZ, SAMUEL (q.e.p.d) Falleció el 21/02/19|. Su esposa Blanca Bustamante e hijos Esteban Alvarez , Viviana , Gustavo , Rita , Loris , Carola , David , Gabriel y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria sus restos serán velados en San Carlos y Soler serán inhumados hoy a las 9:00 hs.

DORADO, ABEL CANCIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Sus hijos y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron imnhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

IBÁÑEZ, FRANCISCA GRISELDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Sus hijos, hnos. y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

LÓPEZ, WALTER LUIS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 22/2/16|. Al cumplirse 3 años de su partida al Reino te llevamos en nuestros corazones. Por que fuiste un gran hijo un buen hermano y un padre presente. Elevamos oraciones en tu memoria Maruca, Iris y Raúl.

LÓPEZ, WALTER LUIS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 22/2/16|. Siempre te recordaremos tus sobrinas Graciela Coronel, Mia Domínguez elevamos oraciones en tu memoria tío Walter.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

ORELLANA, MARCOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. "Vivirás eternamente en nosotros y con Dios". Tus Ñañas.