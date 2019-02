Se programaron más duelos para este domingo 24

22/02/2019 -

La Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera ya se puso en marcha y este domingo, desde las 8 (con 30 de tolerancia) hará disputar una serie de partidos amistosos en la nueva categoría C60.

La programación es la siguiente:

en Santa Lucía, Central Córdoba vs. Gus- Mar. En Calle 14, Km 49- Ropa Informal vs. Reparaciones Ismael Díaz. En Villa Borges, Estrella del Norte vs. Carrizo Bombas de Agua.

En El Triángulo, Veteranos de Estudiantes vs. Estrella del Norte A.

En Filial 23, Molinari/60 vs. Simusa.