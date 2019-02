El fútbol amateur vuelve a ser protagonista en Choya

Fotos ATRACCIÓN. Hasta el momento, las posiciones son encabezadas por Influencia que ya sumó 28 unidades.

22/02/2019

CHOYA, Choya (C) En el estadio del Instituto Tráfico de Frías se pondrá en juego mañana el decimocuarto capítulo del certamen "Nicolás Vildoza" que organiza la Asociación Friense del Fútbol Amateur.

Esta competencia es una de las más convocantes que tiene esta parte de la provincia.

El horario de los partidos se determinaba anoche, durante la habitual reunión de delegados.

De acuerdo con lo informado por la Liga, el detalle de encuentros será el siguiente: Despensa Virgen del Valle vs. M y M Deportes; Spa- Car vs. Tiro Federal; Barrio Oeste vs. Autoservicio Hernán; Comisión Municipal Tapso vs. Ferretería Simón; Los Cuervos vs. Influencia y Loma Negra vs. Juan Perón.

La tabla de posiciones tiene el siguiente orden: Influencia 28 puntos; Los Cuervos 25; Spa-Car 24; Despensa Virgen del Valle 21; Loma Negra 17; Juan Perón 16; M y M Deportes, Autoservicio Hernán y Barrio Oeste 14; Ferretería Simón 13; Comisión Municipal Tapso 9 y Tiro Federal 8 unidades.