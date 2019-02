VIDEO | Belgrano y el Ciclón empataron en un polémico partido

Hoy 21:42 -

Este sábado San Lorenzo sumó su undécimo partido consecutivo sin victorias en el pobre y polémico empate 0-0 ante el necesitado Belgrano, en el Gigante de Alberdi, en el marco de la vigésima fecha de la Superliga.

Desde que comenzó el partido, se notó el pésimo momento que atraviesan ambos equipos. Sin ideas para crear situaciones de gol, se dedicaron a neutralizar a su rival aunque sin generar peligro.

La única chance de riesgo del local se dio a los 9 minutos, cuando Lértora recibió dentro del área después de un córner desde la derecha y apareció el colombiano Loaiza para desviarla y salvar el arco de la visita.

El Ciclón, volvió a sufrir la falta de conexión entre su mediocampo y sus delanteros dejando solo a Reniero en ataque.

En el arranque del complemento, Brunetta la hizo bien por derecha, tiró el centro pasado y Cuero, por atrás de todos, cabeceó muy alto. Ese fue un espejismo del local, en unos buenos minutos de San Lorenzo, que lo perdió a los 6, con un defectuoso tiro de Reniero, tras un rebote largo de Rigamonti luego de un remate del colombiano Rentería.

Tres más tarde, Castellani estrelló un cabezazo en el travesaño, al conectar un tiro libre de Botta, en la mejor chance del visitante.

A partir de allí, Belgrano se paró unos metros más adelante y avisó a los 18, con un frentazo alto de Mendoza, y en 23 se produjo la polémica de la noche, con un gol mal anulado a Novillo, por un supuesto off side que no existió porque lo habilitaba Pérez en la izquierda.

Los minutos finales fueron todo de Belgrano, que a pura entrega se lo quiso llevar por delante a San Lorenzo y estuvo muy cerca de anotar, aunque sus delanteros demostraron el mal momento que atraviesan.

Fue 0 a 0 en Córdoba y un dolor de cabeza más que se suma para ambos clubes. Uno, San Lorenzo, no ganó en lo que va del año y suma once fechas sin conocer la victoria. Por su parte, Belgrano no logra levantar cabeza y parece condenado al descenso a falta de pocas fechas para el final.