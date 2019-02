Blanco les dejó un mensaje de esperanza a los hinchas

25/02/2019 -

El volante derecho de Defensa y Justicia Domingo Blanco aseveró que "pese a la derrota" de anoche ante Boca Juniors por la vigésima fecha de la Superliga, en Florencio Varela, van a "pelear por el título hasta el final del campeonato".

"Por perder el invicto (20 partidos que no caía Defensa, la última vez con Newell’s también 1 a 0, en la penúltima fecha del torneo anterior) y por no mantener la punta, no vamos a bajar los brazos, sino que pelearemos por el título hasta el final del campeonato", declaró a la prensa el joven mediocampista que está a préstamo de Independiente. "Todo el equipo se destacó, en especial en el primer tiempo, pero lamentablemente no se pudo convertir y se pagó caro", prosiguió quien fue la figura del "Halcón".

Blanco admitió que se iban "dolidos por la derrota, porque Defensa merecía algo más", y consideró que integra "un muy buen grupo en el que a todos los que les toca entrar lo hacen muy bien".