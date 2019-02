Narcos VIP: "Le dieron cristal, se le rompieron muelas y se le cruzó el rostro"

26/02/2019 -

A un mes de la detención de los cinco involucrados en la causa denominada "narcos vip", la madre de una de las jóvenes que se animó a denunciar el suministro de "cristal" en una fiesta privada, brindó su testimonio relatando el calvario en el que se convirtió la vida de su hija desde ese momento.

Ramiro Petros, Luciano Gamboa, Andrés Díaz Martínez, Cristian Sebastián Díaz y Marcos Arambuena fueron apresados el pasado 26 de enero en una serie de allanamientos simultáneos efectuados por Gendarmería Nacional.

Según revelaron las fuentes, la investigación ya se había iniciado varios meses antes, reforzada por la denuncia de dos jóvenes de 21 y 23 años radicada el 31 de agosto pasado.

"Mi hija no se encuentra bien, no tiene vida social desde ese día. Es una tormenta que no para", comenzó diciendo la madre de una de las jóvenes en diálogo con Noticiero 7.

"Estas personas no tienen que estar sueltas, hay personas que no se animan a denunciarlos. Sé que hubo muertes que no se han esclarecido porque les tienen miedo. Yo soy una madre que vengo a enfrentar la situación porque no les tengo miedo", continuó.

La hija de la mujer y su amiga participaron de una fiesta en una casa del barrio privado El Tatú, al sur de la ciudad, propiedad de Petros. Las jóvenes se descompensaron y llegaron en un radiotaxi al Hospital Regional, donde fueron estabilizadas.

"Se le rompieron muelas, le temblaba el cuerpo, se le cruzó el rostro, es difícil para mí contar esto, desde ese momento lo que vivimos hasta ahora es una tormenta ver a mi hija en la situación en la que se encuentra y las amenazas que ha recibido mi hija; es como que la culpan cuando atrapan a esta gente, de que porque ella hizo la denuncia, es culpable de todo y no es así", aseguró.

"Esto cambio la vida a toda mi familia. Mi hija dejó sus estudios, su trabajo, es otra persona. Las amenazas fueron de muerte para ella y toda la familia. Yo pido que se haga justicia, que estas personas no tienen que estar en la calle, que esta gente que se cree poderosa tiene que estar encerrada", finalizó.