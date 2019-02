Siguió a su mujer con un dron y mirá lo que pasó

Hoy 16:32 -

Un hombre sospechaba que su mujer le era infiel y decidió filmar su recorrido al trabajo con un dron.

Cuando su esposa salió caminando a la oficina, YAOG, como se presenta en el video que publicó en YouTube, la grabó y describió paso a paso lo que hacía mientras esperaba a su amante.

"Se está tocando el pelo, ¿tienes que ponerte linda para encontrarte con el tipo con el que engañas a tu marido, no? Sí, asegúrate de tener lindo el cabello. ¡Se está peinando para ese hijo de pu?!", grita mientras muestra el video.

En las imágenes se puede ver a la mujer caminando hasta encontrarse con un hombre detrás de un estacionamiento, donde parece que se besan.

"Si miras con cuidado, podés ver como mi esposa durante 18 años tira todo a la basura. No se lo pierdan, ahi viene, pum! 18 años perdidos. ¡18 malditos años perdidos!", dice el marido mientras golpea a la mesa.

"Teníamos un buen matrimonio. Eso es lo que pensaba. Aparentemente no era así. 18 años?", concluyó.

