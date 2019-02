27/02/2019 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán tres partidos del Ascenso y uno de Primera, organizados por la NBA Santiagueña.

Por el Ascenso se cumplirá la siguiente programación: en Judiciales, Los Colorados vs. Centro de Atletas; en Club Antonio Tagliavini, Las Estrellas vs. Bº Mariano Moreno; en Coronel Borges, San Carlos vs. ISPP.

En Primera, Los Indios y Coronel Juárez se enfrentarán en cancha de Juventud.