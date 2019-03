Cómo fue recordado Franco Macri por los empresarios

Fotos AMISTAD. Santiago Soldati se convirtió en uno de los empresarios más cercanos a Macri padre, con quien compartió distintas visiones de negocios.

04/03/2019 -

A pesar de ser uno de los empresarios más poderosos de la Argentina durante varias décadas, Franco Macri no era considerado como parte del establishment.

Entre sus pares supo cosechar más controversias y recelos que apoyos. Incluso, otros industriales solían retratarlo como un "albañil" para minimizar su lugar en el mundo de los negocios más allá de que ya estuviera al frente del gigante holding Socma, consignó en un informe el sitio Infobae.

A Franco Macri ese "ninguneo" no lo afectaba demasiado. "Una frase que repetía seguido era aquella de sentarse en la vereda a ver pasar el cadáver de tu enemigo. No creía en trabajar en una revancha directa, si no simplemente en esperar", recordó Doris Capurro, quien durante años manejó la comunicación del grupo de empresas de Franco Macri y luego se convirtió en su amiga.

Experiencias

En los 90, Santiago Soldati se convirtió en uno de los empresarios más cercanos a Macri padre.

Soldati estuvo al frente de un conglomerado con intereses en empresas como Telefé, Telefónica, Transportadora de Gas del Norte y Aguas Argentinas. "Compartimos muchos momentos muy importantes durante toda la década de los 90, incluso varios viajes de trabajo", destacó.

La Unión Industrial Argentina (UIA) optó por el formato de aviso fúnebre para publicar en diarios de Buenos Aires; y su presidente, Miguel Acevedo, se expresó por Twitter, dejando sus "condolencias al presidente Macri y su familia".

En tanto, Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) emitió un comunicado para expresar sus condolencias. José Urtubey, dirigente de la UIA, también expresó sus condolencias a la familia del presidente Mauricio Macri.