Los medios mundiales se hicieron eco del deceso de "uno de los hombres más poderosos de Argentina"

04/03/2019 -

La prensa internacional difundió la noticia de la muerte de Franco Macri, padre del presidente argentino Mauricio Macri, con títulos mayormente neutros y tomando como base la información oficial difundida por la Secretaría de Comunicación Pública de Presidencia de la Nación.

El País, de España; el Informador, de México; así como The Washington Post y The New York Times, de Estados Unidos, coincidieron en titular: ‘Muere el padre del presidente argentino Mauricio Macri’.

"Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri y uno de los hombres más poderosos de Argentina, ha muerto este sábado por la noche en su casa de Buenos Aires. Macri, de 88 años, arrastraba una grave enfermedad que lo había mantenido fuera de la vida pública durante los últimos meses", detalló El País. The Washington Post encabezó su nota del siguiente modo: "Franco Macri, el padre del presidente de Argentina que emigró al país sudamericano desde Italia cuando era un adolescente y se convirtió en uno de sus hombres de negocios más destacados, murió, dijo la oficina del presidente. Tenía 88 años".