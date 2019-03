FÚNEBRES | 6 de marzo de 2019

06/03/2019 -

Rogelia Salto (La Banda)

Ysidro Eleuterio Bustamante (Fernández)

Noelia Juárez

Jonnathan Herrera

José Javier Umaño

Williams Catriel Umaño

Mario Guillermo Pieroni (Frías)

ALTAMIRANO, MARIA (q.e.p.d) Falleció el 2/3/19|. "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios" (La Biblia). Irma Ise de Velarde e hijos participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Hernán Garnakian en el dolor de la partida.

ANDRÉS, GISELA CORINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Dra. María Alina Oieni y familia participan con dolor el fallecimiento de su amiga y compañera Gisela. Elevan oraciones en su memoria.

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Marquesa Adriana Zurita y familia participan con dolor la desaparición física de la querida Gisela, seguramente se encontrará con su mamá en la gloria del Señor.

HERRERA, JONNATHAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Su madre: Silvia, sus Hnos: Nahuel y Gaston, su abuela: Teresa part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Ing. Santo Domingo 386 Bº Ej. Argentino. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Su nieto Oscar Matías García Figueroa y Florencia Belén Gauna participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Sus nietos Oscar, Huerto, Ignacio y Victoria García Figueroa participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Ana María de Hernández y sus hijos Fernando, Goyi, Julio y Juan con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y piden oraciones por su alma.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Mónica Nader, Chela Bagnatto, Tere González, Nena Orita, Salvador Tasca y Chiqui Domínguez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Mónica Nader y familia despide con dolor a la mamá de la querida Noelia elevando oraciones al Altísimo y acompañando con cariño y afecto a sus nietos y demás familiares.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Clamé al Señor en mi angustia y El me escuchó. Vecinos de Av. Moreno: Ing. Lucio Costa y flia, Aurora Mayuli de Costa y flia, Dante Ibarra, Ana María de Hernandez y flia, Pety Ledesma de Zanoni y flia, flia. Luna Yanuzzi, Amado Salomon y flia, Virginia De Napoli, Dr. Demaría y flia, Ricardo Barquet acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares elevando oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Su conocieran el don de Dios y lo que es el cielo, no lloren si me aman. Pety, Natalio, Carlota, María Eugenia, Enzo, Martin y Ricardo participan con tristeza su fallecimiento, acompañan a su hija Dra. Ruli y a sus nietos Ana y Lautaro y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Oscar, amigo de toda la vida, hernano, nadie es reemplazable cuando el amor es tan grande. Llora la partida de tu querida madre, pero reponte en su honor y sigue con el ánimo y alegría que te caracterizan y que a ella siempre le gustó. Mario Luis Seiler, su esposa Claudia M. Jerez, y sus hijos Maximiliano y Stefano Seiler participamos con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a toda esa querida familia en este difícil momento y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. " Pedimos a Dios que te abrace con su paz, que te cubra con su amor y puedas sentir su presencia en estos momentos difíciles". Tus amigos Jose Carabajal, su esposa Maria Rosa Obaid y sus hijos Matias y Mikaela participamos con profundo dolor el fallecimiento de tu querida mama y rogamos a Dios por una pronta resignacion para ti y toda tu familia. Rogamos se eleven oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Aurora Mayuli, sus hijos Charin y Julia, Gringo y Magui y Yacky participan con pena el fallecimiento de su apreciable vecina, madre de Ruly y abuelita de Anita. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Lucio Costa Mayuli, su esposa Julia, sus hijos Eugenia y familia; Cocó y familia; Lucio y familia, Maxi y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Aníbal Maximiliano Costa, Ana y Bautista participan con profundo dolor el fallecimiento de su abuela Noelia. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Luciano Beisel, Eugenia y Pablito participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Raúl, Lucía, Florencia y Luciana Gauna participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Dra. Noelia García Juárez, al CP Oscar García Juárez y demás familiares ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. Tu amistad y esmero con los autos de carrera, perduraran en el recuerdo de quienes compartimos con vos la misma pasión. Hasta siempre Charly. Claudio Ariel Farreras e hijos acompañan a la familia en este doloroso momento.

MUÑOZ, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. Gustavo, Mariela, Solana y Tomas, despiden a su amigo Carlos y acompañan a su hermana Tere y todo la familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. Neco Elias y familia, participa con gran dolor su partida al reino celestial. Acompañamos a su familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. Que en paz descanses Carlos, te vamos a extrañar, en el Rally y en los asados. Salvi y Oscar Briz y familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MUÑOZ, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. Tus amigos del Club de Rally APNYCRSE, participa con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS DANIEL (q.e.p.d) Falleció el 4/3/19|. Arturo A. Manzulla, su esposa Marta Nuñez, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS DANIEL (q.e.p.d) Falleció el 4/3/19|. Julio Sosa, su esposa Ana N. Moyano, lamentan participar con enorme dolor la partida a la casa del Padre bueno de nuestro querido amigo Carlitos, acompañamos en estos tristes y difíciles momentos a sus hijos y demás fliares. que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el merecido descanso eterno.

NIEVA, MARGARITA YOLANDA (q.e.p.d) Falleció el 4/3/19|. Su hermana Cristina Nieva, y su sobrino Guilli Herrera Nieva, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

NIEVA, MARGARITA YOLANDA (q.e.p.d) Falleció el 4/3/19|. Sus hermanos Carmen, Cristina. Porota, Gladys, Eduardo y Julio Cesar Nieva con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

NIEVA, MARGARITA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. Las almas de los justos estan en manos de Dios. Adriana Alvarez, sus hijos Javier, Ezequiel y Delfina, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Viviana y Juan Francisco en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NIEVA, MARGARITA YOLANDA (q.e.p.d) Falleció el 4/3/19|. Imelda y Silvia Rojas Ahumada, lamentan el fallecimiento de Yola y acompañan con mucho cariño a sus hijos Vivi, Marita y Carlitos, a sus nietos y hermanos. Rogamos a Dios por su descanso eterno.

NIEVA, MARGARITA YOLANDA (q.e.p.d) Falleció el 4/3/19|. Pedro Molina, Maria Silvia Custas, sus hijos Virginia, Gonzalo, Pichi, Gugui y Pedrito, participan su fallecimiento y acompañan con mucho amor a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria y que el Señor la tenga en su gloria.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Sara Olga Margarita y Valeria Anauate participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos tristes. Rogamos oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. Sus hermanos Perla, Elba, Jose, Luis, hnos. politicos Antonio, Maria, Julia sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plkata 162. Tel. 4219787.

UMAÑO, JOSÉ JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. Su madre Adriana Barrera, su hermana Carolina, sus tíos y primos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Arenales y Defensa. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

UMAÑO, WILLIAMS CATRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. Su madre Adriana Barrera, su hermana Carolina, sus tíos, primos y demás familiares participan el fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11. Casa de duelo Arenales y Defensa - SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SALTO, ROGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Su hijo Raúl Antonio Salto, hija política Alicia Avila, sus nietos Noelia, Ramiro y Rodrigo, sus bisnietos Tadeo y Elena Isabela participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

SALTO, ROGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Su hija Leticia del Valle Miranda, sus nietos Andres y Julian, nieta política Guadalupe, sus bisnietos Enzo, Valentina, Aaron y Stefano, nietos de corazón Baltazar y Tiago participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

SALTO, ROGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Su hija Delia Isabel Miranda, su adorado nieto Carlitos Nahuel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

SALTO, ROGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. Sus hijos Raúl, Leticia, Delia, Hija política Alicia, nietos, Noelia, Ramiro, Rodrigo, Andrés, Julián, Carlitos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SALTO, ROGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Sus hermanos Abel (a), Romelia, María, Angel, Ana y Amanda, hermanos politicos Ada Gerez, Domingo Suarez, Gladys Suarez y sus respectivas familias, sobrinos Lidia y Teresita Salto, Hugo Ibañez Salto, Claudia, Luis y Horacio Santillán, Gladys Suarez, Fabian, Natalia y Fatima Salto y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

SALTO, ROGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Su hermano Angel Salto, hna. politica Gladys Suarez, sobrinos Fabian, Natalia, Lucia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

SALTO, ROGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. "Si morimos con El, tambien viviremos con El" (2 Timoteo: 2,11). Venid en su ayuda santos de Dios, salid a su encuentro angeles del Señor. Cristo que te llamó, te reciba y los angeles te conduzcan al regazo de Dios Padre. Recibid su alma y presentadla ante el Altisimo. Comunidad educativa del colegio Pbro. Pedro Fils Pierre acompaña a su colega Delia y ruega por su mamá Rogelia por su descanso eterno.

SALTO, ROGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Comunidad educativa del CENS 4 acompaña a la profesora Delia en estos momentos dolor y eleva una plegaria a Dios para superar este triste momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BARRIONUEVO DE JUÁREZ, NORMA(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. Humberto Salim y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la compañera y amiga Patricia Júarez y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

BARRIONUEVO DE JUÁREZ, NORMA(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. Randolfo Varela y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones rogando por su descanso eterno y cristiana resignación a su familia.

BUSTAMANTE, YSIDRO ELEUTERIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Sus hermanas; Marta, Aidee, Dora y Juanita Bustamante, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 horas en el cementerio Cristo Redentor. Ruegan una oración en su memoria. Fernández.

BUSTAMANTE, YSIDRO ELEUTERIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Su hermana Juana Bustamante de Mirandas sus hijos Noemí, Marcéela, Fabián, Leonardo. Verónica, Diego y Viviana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 horas en el cementerio Cristo Redentor Ruegan una oración en su memoria.

BUSTAMANTE, YSIDRO ELEUTERIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Su hermana Marta Nélida Bustamante, sus hijos Antonio, Marta, Sandra y Daniel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 horas en el cementerio Cristo Redentor Ruegan una oración en su memoria - Fernández.

BUSTAMANTE, YSIDRO ELEUTERIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Su sobrina Graciela Vallejo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. . Sus restos serán inhumados hoy a las 10 horas en el cementerio Cristo Redentor. Ruegan una oración en su memoria - Fernández.

PIERONI, MARIO GUILLERMO (Chichí)(q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Su hermana Lita, sus hijos Gullermo, Ing. Mario, Dra. Gabriela y Dra. María Lita, y sus respectivas familias, sus nietos y bisnieto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

PIERONI, MARIO GUILLERMO (Chichí)(q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Su prima hermana Marta Pieroni y flia, participa con profundo dolor su partida y ruegan a Dios por su descanso en paz. Frías.

PIERONI, MARIO GUILLERMO (Chichí)(q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. La Promoción 1958 de la Escuela Normal, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

RUIZ DE SANTILLAN, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/19|. Te llevaré siempre en mi corazón, que en paz descanses y que brille para vos la luz que no tiene fin. Tu cuñada Coca y esposo Guillermo Falcon participan con profundo dolor e invitan a la misa que al cumplir 9 días de su fallecimiento se realizará hoy a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano.

RUIZ DE SANTILLAN, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/19|. Que los angeles te lleven al cielo, Tu ahijada Luz Falcon y familia participan con dolor su fallecimiento e invitan a la misa que al cumplir 9 días de su fallecimiento se realizará hoy a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano.

TABOADA, IRMA (Dory) (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/19|. "El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos El me hace reposar y adonde brota agua fresca me conduce". Su esposo Omar Moyano, sus hijos Noemí, Dani y Belén, h/pol. y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su partida. Oraciones por su alma.