Se busca novio: Un millonario ofrece US$ 300.000 a quien se case con su hija

Un multimillonario tailandés ofreció 10 millones de Bath, que son más de 315 mil dólares (casi 13 millones de pesos argentinos), a quien se case con su hija Karnsita. Pero además, también prometió que el elegido se hará cargo del negocio familiar que está valuado en varios millones de dólares, pese a que el hombre ya tiene hijos varones.

Arnon Rodthong, de 58 años, maneja una cosecha de durián, una fruta típica de Tailandia. En su particular “oferta”, el empresario también reveló que su hija es virgen y habla inglés y chino.

Rodthong aseguró, según Daily Mail, que no hay ninguna restricción específica y que tampoco importa la nacionalidad del candidato. La única condición es que “trabaje duro y haga feliz a Karnsita”.

“Quiero a alguien que se haga cargo de mi negocio y lo haga prosperar. No me importa si tiene bachillerato, un máster o un doctorado en filosofía”, agregó. La granja está ubicada en la provincia de Chumphon y procesa hasta 50 toneladas de durián cada día.

Karnsita se enteró de lo que hizo su padre porque una amiga le contó. “Primero me sorprendió, pero puedo ver que tiene su lado divertido también”, dijo ella. “Si me caso con alguien, solo quiero que sea amable, buena persona y ame a su familia”, agregó.

Sin embargo, la mujer aseguró que a su futuro marido no le será fácil quedarse con todo el dinero porque ella piensa usarlo para "hacerse cirugías plásticas en Corea".

