El Consejo General de Educación cita a referentes de instituciones y docentes del Nivel Primario

08/03/2019 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites, de lunes a viernes, de 8 a 12, en la planta baja del edificio del Consejo de Educación, de Av. Belgrano (S) Nº1940.

Ellos son: Dirección Escuela Nº1172, Asunto Nº 20076/18; Ruiz Rina E., As. Nº 39580/18; Argañaraz Alejandra N., As. Nº 37459/18; Toloza Gladys M., As. Nº 15906/18; Albornoz Gabriela B., As. Nº 49957/17; Dir. Esc. Nº 560, As. Nº 36945/18; Dir. Esc. Nº 26, As. Nº 48536/18; Uncos Magdalena F., As. Nº 36207/18; Dir. Esc. Nº 24, As. Nº 26775/18; González, Analía A., As. Nº 53825/1; 26775/18; Díaz María J., As. Nº 53855/18; Sonzogni Norma E., As. Nº 52814/18; Figueroa Beatriz E., As. Nº 53198/18; Campitelli José, As. Nº 52397/18; Santillán Ibana R., As. Nº 40952/17; Díaz Silvana G., As. Nº 44173/17; López Lelia, As. Nº 56575/18; Carabajal Silvia S., As. Nº 23415/17; Ledesma María del C., As. Nº 10242/16; Taboada María M., As. Nº 43044/17; Gómez María L., As. Nº 13471/16; Orellana Jesús N., As. Nº 6502/16; Villalba Franco N., As. Nº 39465/17; Mansilla Ávila Jhoana, As. Nº 39956/17; Díaz Julio H., As. Nº 53124/17; Romano Viviana M., As. Nº 62766/16; Chávez Dalma M., As. Nº 32908/17; La Mónica María E., As. Nº 39167/17; Rojas Nora R., As. Nº 47451/18; Luna Mario O., As. Nº 38861/18; Acosta Marta G., As. Nº 55143/18; Pereyra Baltazar G., As. Nº 6474/18; Espeche Guido O., As. Nº 51128/18; Morales Liza N., As. Nº 54420/18; Coria María H., As. Nº 1745/17; Mansilla Vilma N., As. Nº 34384/17, Santillán Walter E., As. Nº 34762/15; Gutiérrez Ángela A., As. Nº 34115/17; Díaz Mirta E., As. Nº 52862/18; Trejo Liana M., As. Nº 54695/18; Rodríguez Pérez, Adrián, As. Nº 41008/18; Ávila Matilde del V., As. Nº 30172/18.