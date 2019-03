11/03/2019 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cuatro partidos del Torneo Amateur de Ascenso, que organiza la NBA Santiagueña.

La programación es la siguiente: en Patagonia, La Familia vs. Clodomira; en Villa Mercedes, San Carlos vs. Esteban Bus; en Coronel Borges, Los Halcones vs. El Rejunte; en Judiciales, Los Colorados vs. Bº Mariano Moreno; en Club Antonio Tagliavini, Papelería Prope vs. Los Cunas.