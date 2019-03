Fotos Ante denuncias de padres, se incrementarán las inspecciones en los quioscos de las escuelas

13/03/2019 -

Con el inicio del ciclo lectivo 2019, los organismos bromatológicos comenzaron con los controles a los quioscos de las escuelas, los que se incrementarán durante los próximos días, debido a que algunos padres denunciaron que en un colegio privado de esta Capital sus hijos habían adquirido golosinas cuya fecha de vencimiento había caducado.





Frente a esta situación, funcionarios el área de Bromatología de la comuna capitalina, aseguraron a EL LIBERAL que "se tomarán las medidas que corresponden", y advirtieron que "no se va a tolerar este tipo de infracciones, porque está en juego la salud de los chicos".





Los controles consistirán no sólo en la verificación de la fecha de vencimiento de los productos que se comercializan, sino también en el estado en que se elaboran sándwichs y otros alimentos que se venden a los chicos.





Desde el organismo también indicaron que las inspecciones no sólo alcanzarán a los quioscos que se encuentran en el interior de los establecimientos, sino también a los vendedores ambulantes, "que muchas veces tienen las golosinas u otros productos alimenticios en recipientes que no son los adecuados, ya que no guardan los mínimos requisitos para la buena conservación de los mismos".





Frente a esta situación, pidieron a los propietarios de quioscos tener también toda la documentación en regla, para evitar inconvenientes, "que pueden llegar hasta la clausura del local".





Quioscos saludables

Los niños y adolescentes pasan un tiempo considerable en la escuela. Desde el punto de vista nutricional, no sólo tienen oportunidad de ingerir alimentos para satisfacer una necesidad biológica, sino también una dimensión social donde comparten, adquieren e imitan hábitos de alimentación de sus pares.





Ante ello, los expertos advierten sobre la importancia de los controles sobre los productos que se ofrecen en los quioscos de las escuelas.





Lo ideal sería llevar una vianda saludable de la casa, pero ante lo complejo que resulta esto para algunas familias, instan a que en los quioscos ofrezcan alimentos sanos, que no pierdan la cadena de frío, y que contribuyan a la alimentación.