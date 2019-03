Fotos Fallas en Facebook e Instagram y WhatsApp generaron trastornos a millones de usuarios en el mundo

14/03/2019 -

Facebook e Instagram estuvieron caídos durante casi 10 horas con problemas de conexión a nivel global tanto desde su versión web como desde sus aplicaciones. Anoche después de las 23 comenzaron a restablecerse paulatinamente los servicios, aunque se mantuvieron las irregularidades hasta la medianoche. Whatsapp, por su parte, también fue arrastrado por el problema y durante la jornada permitió mandar mensajes en formato texto, pero experimentó problemas con fotos y audios. En ambos casos, los problemas de conexión comenzaron a advertirse pasado el mediodía y tuvieron una especial incidencia en el Reino Unido, en la costa este de Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica, y lógicamente en todo el territorio argentino. Los problemas fueron registrando quejas en distintos países. Facebook sufrió su caída mayor en Estados Unidos, México, Perú, Venezuela, Brasil y el continente europeo. En el caso de Ins - tagram, los usuarios padecieron especialmente problemas al no poder conectarse desde la aplicación móvil, en un 32% de los casos, seguida de la imposibilidad de subir fotos, que afecta al 24 por ciento de los reportes, según el sitio Outage Report. Los inconvenientes de Facebook, por su parte, tuvieron una mayor incidencia en los accesos a través de la web, algo que presentó impacto en el 35% de usuarios afectados, mientras que el 17% aseguro no poder escribir publicaciones y el 14% dijo no poder registrarse. WhatsApp también presentó problemas, con un 81% de las quejas relacionadas con el envío de mensajes. La mayor concentración, se dio en Buenos Aires, Uruguay, México, y parte de Europa. La empresa emitió un comunicado a través de Twitter, en el que indicó que "somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas para acceder a la familia de aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible", y descartó que se trate de un ataque de tipo DDoS (ataque de negación de servicio distribuido -DdoS por sus siglas en inglés- el cual se lleva a cabo generando un gran flujo de información desde varios puntos de conexión hacia un mismo punto de destino.