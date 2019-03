El Gobierno provincial realizó la entrega de viviendas sociales en la localidad de Palo Negro

Fotos OBJETIVO. El plan tiene como destinatarios a las familias que no pueden construir una casa por sus propios medios

El Gobierno de la provincia dejó habilitadas viviendas sociales totalmente amuebladas en la localidad de Palo Negro, departamento Rivadavia, continuando con el programa implementado por la ex gobernadora y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora. El acto fue encabezado por el ministro de Desarrollo Social. Dr. Ángel Niccolai, acompañado por el comisionado municipal de Palo Negro, Ángel Moschini. Las viviendas fueron construidas por la Comisión Municipal. U na vez realizado el corte de cinta y entregadas las viviendas, el ministro Niccolai expresó su satisfacción de ‘estar aquí acompañando la alegría de estas familias". El funcionario provincial destacó: "Ustedes saben que este programa de viviendas sociales que lo proyectó y lo lanzó la entonces gobernadora Claudia de Zamora, está dirigido a aquellas familias que no pueden construir una vivienda por sí mismas, que no tienen recursos para contraer un crédito en el banco o para pagarse una casa’. Programa Destacó el ministro que "15.000 familias han recibido una casa de manera absolutamente gratuita sin tener que pagar ni un centavo para que comiencen una nueva etapa en su vida que les permita mirar con mayor esperanza al presente y el futuro y sobre todo con algunos objetivos muy claros, de dignificar a la familia y mejorar la situación sanitaria’. Finalmente Niccolai felicitó a ‘comisionados, intendentes, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, asociaciones, clubes de fútbol, iglesias para hacer realidad los deseos de nuestras familias de todo el interior y de toda la provincia de vivir mejor’, concluyó.