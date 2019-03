La 16ª del Torneo Nicolás Vildoza tendrá lugar mañana en Instituto Tráfico

15/03/2019 - CHOYA (C) En cancha de Instituto Tráfico se disputará mañana la 16ª fecha del Torneo Nicolás Vildoza, que organiza la Asociación del Fútbol Amateur Friense. El combinado de Spa/Car lidera la tabla con 33 unidades, seguido por Influencia con 31; Los Cuervos, con 29 y Despensa Virgen del Valle, con 27. Desde las 13.30, se cumplirá la siguiente programación: Ferretería Simón vs. Loma Negra, Los Cuervos vs. Autoservicio Hernán, Despensa Virgen del Valle vs. Comisión Municipal Tapso, Tiro Federal vs. Barrio Oeste, MyM Deportes vs. Juan Perón y Spa/Car vs. Influencia. Fútbol 6 en Los Ferroviarios Como parte de los actos festivos por el primer aniversario del Club Atlético Choya se jugará esta noche un certamen de fútbol 6, en el predio de Los Ferroviarios. Se espera una gran concurrencia de equipos debido a que esta disciplina va ganando cada vez más adeptos dentro de las preferencias futbolísticas. Al cierre de esta edición se determinaba el horario de inicio en reunión de delegados.