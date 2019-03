Tarde de fútbol en las tres canchas del complejo deportivo El Chañar de La Banda

15/03/2019 - Esta tarde, en las canchas del complejo deportivo El Chañar de la ciudad de La Banda, se jugará la segunda fecha del certamen juvenil que hace disputar la Liga Promises. Los partidos se darán en simultáneo en las canchas Nº 1, Nº 2 y Nº 3 del complejo y se jugará entre las 18.50 y 19.50. Programación Cancha Nº 1: 18.50, LBDT vs. Parceros; 19.50, El París vs. Chacarita. Cancha Nº 2: 18.50, Energy Club vs. Milano; 19.50, Aeropuerto vs. Los Pibes. Cancha Nº 3: 18.50, Cuervos vs. La Católica; 19.50, Mariano Moreno vs. Huasi Fútbol. El viernes pasado se jugó la primera fecha de la liga juvenil. A pesar de la lluvia, los chicos tuvieron una tarde a puro futbol en el complejo deportivo El Chañar. La fecha contó con figuras destacadas como Raúl FernÁndez (La Banda de Tincho) Daniel Rojas (Los Pibes), Marcos Cantoni (Aeropuerto FC) y Alan Herrera (El París). Un día fresco y con llovizna acompañó los partidazos del viernes pasado.