Computadoras para las UPAS de Capital y Banda

Fotos DESTINO Responsables de las UPAs con los elementos entregados.

15/03/2019 -

El Ministerio de Salud provincial, a través del Proteger-CUS y de la Dirección de Atención Médica, entrega equipamiento informático a los centros de salud de Capital y Banda, con la finalidad de fortalecer el registro y la implementación de la historia clínica digital.

Guadalupe Díaz Araujo, responsable de Proteger explicó: "La entrega de estas computadoras tipo ALL IN ONE y otros equipamientos para la atención médica que también están por distribuirse se enmarca en la implementación del Proyecto Proteger y en uno de los objetivos de la CUS Cobertura Universal de Salud, el cual indica que se debe implementar de forma progresiva y escalable, la utilización de la Historia Clínica Digital, en todo el territorio provincial", detalló.

Por su parte, Diego Espinoza, licenciado en Obstetricia y coordinador de la UPA Nº 1 El Cruce, La Banda, expresó: "Para la UPA es de gran ayuda recibir esta computadora, porque nos va a permitir mejorar el trabajo que venimos implementando, es muy importante y útil para los servicios".

Digitalización

A su turno, el Dr. Luis Aldo Domínguez, coordinador del puesto sanitario Ramón Carrillo de El Deán, señaló: "Recibir esta computadora es muy importante, no solo para los trabajadores de la salud sino también para la comunidad, ya que somos un puesto nuevo que se ha transformado en un centro importante para la zona y nuestro objetivo es digitalizar la historia clínica, por ello es de gran utilidad".