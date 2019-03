El próximo lunes será laborable porque el feriado del 24 es inamovible

19/03/2019 - El próximo lunes 25 será laborable, ya que el feriado del domingo 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es inamovible, según la disposición emanada del Ministerio del Interior de la Nación el año pasado.



Numerosos empleados mostraron su inquietud ante la posibilidad de que el feriado sea trasladado al lunes, para generar un fin de semana largo y favorecer al turismo en el país.



Según el calendario del corriente año, en abril, será feriado el martes 2, por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible); el 18, Jueves Santo (no laborable); el 19, Viernes Santo (feriado inamovible y fin de semana largo de Pascua); el 19, 20, 21, 25, 26 y 27 serán las Pascuas Judías (no laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399); el 24, Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio armenio (no laborable para empleados y funcionarios de organismos públicos y alumnos de origen armenio, según dispone la Ley Nº26.199); y el sábado 27, Día de la Autonomía Provincial.



En mayo, el 1, por el Día del Trabajador (feriado inamovible); y el 25, Día de la Revolución de Mayo (inamovible).



En junio, el 4 por la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (no laborable sólo para quienes profesen la religión islámica); el 17, Día del Fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes (fin de semana largo); y el 20, Día de la muerte del General Manuel Belgrano (inamovible).