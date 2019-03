Racing no podrá llevar a sus hinchas a Victoria

19/03/2019 - Mientras Racing sueña con un triunfo que le dé el título ante Tigre, el equipo de Gorosito se enfoca en conseguir los puntos necesarios para mantenerse en Primera. Por eso, ante el rumor y las ganas de muchos hinchas Académicos, que anhelan con ver la vuelta en vivo y en directo, desde las tribunas, desde la CD del Matador ya anunciaron oficialmente que no habrá público visitante en ese partido.



Casi inmediatamente después de finalizar el encuentro ante Talleres, que terminó 3-1 a favor de Tigre, y con el resultado entre Patronato y Defensa y Justicia que hace depender a Racing de sí mismo, el Matador no dejó espacio para ningún tipo de pedido. ‘Tigre informa que el partido vs Racing se jugará en Victoria, sin público visitante en día y horario a confirmar por Superliga’, publicó en Twitter la cuenta oficial de la institución.



Por su parte, Ezequiel Melaraña, presidente de Tigre, aclaró que ‘no hay posibilidad’ de que Racing pueda contar con la presencia de su propio público cuando se enfrenten por la jornada 24 de la Superliga, en la que ‘La Academia’ podría coronarse campeón en caso de un triunfo.



‘No hay posibilidad de que suceda. La gente de Tigre está llenando la cancha partido a partido y por respeto a ellos solo recibiremos gente local’, afirmó el máximo directivo del ‘Matador’ sobre la posibilidad de que concurran hinchas visitantes.



Racing y Tigre se medirán el domingo 31 de marzo, con horario a definir, en el estadio José Dellagiovanna. No hubo gestión El dirigente del conjunto de la localidad de Victoria además aclaró en diálogo con Radio Rivadavia que desde la institución de Avellaneda no se comunicaron para solicitar el pedido de que asiste la parcialidad ‘académica’.



‘No hubo una gestión oficial por parte de Racing para que vengan visitantes la próxima fecha’, concluyó Melaraña.



En caso de que el conjunto conducido por el entrenador Eduardo Coudet consiga un triunfo en la próxima fecha se coronará campeón del presente torneo sin depender del resultado de Defensa y Justicia -único equipo que pelea el título con Racing- y Unión de Santa Fe.



Mientras que Tigre quedaría prácticamente condenado a perder la categoría si sufre una derrota ante el actual puntero de la Superliga.