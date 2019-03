La elección domina la política

-

El gobierno comienza a asumir que la economía puede no crecer para la elección, cuando aumentan las diferencias con el radicalismo. El gobierno suponía que en el segundo semestre del año la economía estaría creciendo, situación que le permitiría enfrentar con éxito las Paso de agosto, la primera vuelta en octubre y la segunda en noviembre. Pero no parece claro que haya tocado fondo como afirma el ministro de Hacienda y Finanzas (Dujovne).

El gobierno ha conseguido la autorización del FMI para gastar casi 10.000 millones de dólares del préstamo del FMI a razón de 60 millones de dólares por día hasta la elección. Pero la inflación escala y el aumento de la tasa de interés para contener el dólar y la inflación, acentúa la recesión.

En las mismas filas del PRO, comenzando por la gobernadora de Buenos Aires (Vidal) surgen cada vez más voces que advierten sobre el riesgo electoral que implica la economía. En el conurbano, la imagen del Presidente se encuentra 10 puntos por debajo del promedio presidencial. Si el peronismo fuera unido en la provincia de Buenos Aires -no es fácil que lo haga- la misma reelección de Vidal podría estar en riesgo.

Al mismo tiempo, la relación con el radicalismo se hace más fácil. La primaria de Cambiemos que iba a realizarse el 17 de marzo en Córdoba quedó suspendida, al romperse la coalición oficialista, que se presentará con dos formulas. La UCR cordobesa apoya a Mestre, el candidato resistido por la Casa Rosada. En Salta, el radicalismo también ha decidido concurrir a elecciones por fuera de Cambiemos. En cambio en Tucumán, Cambiemos logró el acuerdo para una candidata única (Elías de Pérez) quien en el Senado lideró la posición contraria al aborto y otro tanto ha sucedido en La Rioja.

El Presidente intentó recuperar la iniciativa, con declaraciones en las cuales trató de mantener la polarización criticando a Cristina y Lavagna y anticiparse a un eventual ataques sobre su familia durante la campaña, reconociendo que su padre cometió delitos durante el kirchnerismo. Las dudas sobre la candidatura de Cristina parecen más expresiones de deseos que una decisión de ella y el viaje a Cuba puede ser una estrategia para ponerla a salvo de acciones judiciales. Dentro del PJ y en medios periodísticos, creció en los últimos días la versión de que la ex presidenta no competiría en la elección presidencial.

Pero Cristina no ha dado señales concretas en este sentido. Ella puede ganar y en caso de no hacerlo, si pierde en la segunda vuelta puede quedar como líder de la oposición, como sucedió tras las derrotas de 2015 y 2017. La única razón que podría tener para su repliegue, es hacer posible un proceso de unidad en el PJ, que permita la derrota de Macri en 2019. En última instancia, Cristina tiene hasta el 22 de junio para definir su candidatura y no parece tener sentido que adelante esta decisión. El viaje a Cuba, para tratar la salud de su hija puede formar parte de una estrategia jurídica.

El régimen castrista no aceptaría un pedido de extradición contra ella de la Justicia argentina, argumentando que se trata de una persecución política. Hay muchos antecedentes al respecto. Pero el viaje a La Habana y su recepción como si fuera un jefe de Estado, da también a la presencia de Cristina en dicho país un significado ideológico. Mientras tanto continúan los esfuerzos para organizar el tercer espacio que rompa la polarización, del cual Roberto Lavagna es quien parece tener más posibilidades de encabezarlo. A medida que crece políticamente, el ex ministro de Economía recibe críticas tanto desde el oficialismo como desde el kirchnerismo. Es que una ruptura de la polarización perjudica a ambos y por eso tratarán de impedirla. El gobernador de Córdoba (Schiaretti) asumiendo la misma línea política, cerró una alianza con los aliados “progresistas” de Lavagna, reunidos alrededor del socialismo que gobierna Santa Fe.

El conductor televisivo Marcelo Tinelli, que lo apoya, ha manifestado su intención de ser su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin un candidato fuerte en este distrito es difícil ganar una elección presidencial. Por su parte el sindicalista Luis Barrionuevo, se declara candidato de este espacio para la gobernación de Catamarca. En la derecha, es inminente el lanzamiento de la candidatura de un ex militar (Gómez Centurión) escindido del PRO, quien irá por el Partido Autonomista Nacional, del ex senador nacional José Romero Feris. El economista José Luis Espert, pese a su liberalismo ortodoxo, llegó a un acuerdo con el Movimiento Nacionalista Constitucional de Alberto Asseff, hasta ahora aliado de Massa. Ambas expresiones, pueden quitar votos a Macri en las Paso.

En la izquierda, Victoria Donda lanzó su candidatura para la Ciudad de Buenos Aires, en un acto que participaron Pino Solanas, Alex Kicillof y Alberto Fernández, buscando articular una izquierda aliada del kirchnerismo. Los partidos trotskistas (MST, PST, PO y otros) conversan buscando una unidad, que difícilmente alcancen. Al mismo tiempo, la Justicia es en estos días un ámbito de fuerte lucha política. El 22 de marzo, la Suprema Corte resolverá si es constitucional que compitan por un tercer mandato los gobernadores de Río Negro (Weretilneck) y La Rioja (Casas). En el primer caso, la elección está prevista para el 7 de abril. En el caso de La Rioja, sería el 12 de mayo. Si los gobernadores no pueden competir en estas provincias, hoy favorable a ellos, cambia el escenario.

El caso D´Alessio -la central de espionaje paralela que operaba en la Justicia, la política y los medios- ha adquirido un sesgo político definido. El gobierno ha pedido el juicio político del juez (Ramos Padilla) al Consejo de la Magistratura, algo que no es fácil de lograr. De prosperar la acusación de extorsión contra el fiscal Stornelli, no sólo puede invalidar la causa “Cuadernos” si hay un cambio político, sino que siembra dudas políticas sobre todas las denuncias contra el kirchnerismo. La estructuras K en el Poder Judicial, como el Movimiento Justicia Legítima, ha salido a respaldar fuertemente al juez de la causa. La semana también será muy activa en política exterior. Visita el país la Reina de Dinamarca; el presidente Macri viajará a Chile; se reúne en Buenos Aires una cumbre de cancilleres del hemisferio sur y llega el Rey de España para presidir el Congreso de la Lengua Española, que se realiza en la ciudad de Córdoba.