La Asamblea Nacional venezolana hizo otro llamado a los militares para que rompan con Nicolás Maduro

-

CARACAS, Venezuela. La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó otra iniciativa que dispone que serán reincorporados a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) los militares que desobedezcan órdenes del gobierno de Nicolás Maduro, a los que se les respetarán “todos los derechos” si colaboran con la premisa de “reponer el orden constitucional”.

L a mayoría antichavista en la AN permitió un nuevo llamado a las FF.AA. a romper con la administración Maduro, aunque los militares suelen declararse marcadamente chavistas. El texto votado de forma unánime establece que los militares que decidan “no obedecer en lo adelante” a Maduro sean en el futuro “reincorporados a la Fuerza Armada Nacional”. Titulado “Acuerdo para la incorporación, reinstitucionalización y fortalecimiento de la Fuerza Armada”, el texto también promete restituir las eventuales condecoraciones de los militares.

La AN ya había aprobado en enero una amnistía para los militares que decidan “defender” la Constitución y desobedecer a Maduro, pero la nueva iniciativa agrega que se “respetarán siempre los principios fundamentales constitucionalmente establecidos” para la institución. “Muy especialmente, no se le exigirá a ninguno ni a la institución el favorecer o pertenecer a una organización política. Se garantiza que sólo estarán al servicio de la nación”, añade el proyecto, que deja en claro que no estarán bajo dominación extranjera, reseñó la agencia de noticias EFE. La nueva iniciativa de los opositores a la Fuerza Armada se suma a los que ya hacen casi diariamente desde que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamara un gobierno interino en enero pasado.

El acuerdo también declaró nula la degradación y expulsión de más de 100 miembros de la Fuerza Armada que fue decretada por el gobierno el pasado 27 de febrero a través de la gaceta oficial, y por tanto se ordenó la reincorporación de estos militares, muchos de ellos fuera del país. El diputado de Voluntad Popular y presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento, Franco Casella, explicó: “Dentro de la FAN hay tres grupos, unos que siguieron la vocación y el llamado a servir a la patria, otros siguen este camino por tradición, porque vienen de familias donde todos son militares y hay un tercer grupo que lo hace por ambición”. “Algunos por ambición positiva de querer superarse y subir de rango, pero otros lo hacen por la ambición del dinero y son esos los que tienen ahí al dictador Nicolás Maduro”, advirtió.l