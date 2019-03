Las principales frases de Massa sobre las elecciones, alianzas y Cambiemos

Hoy 13:19 -

Entrevistado por el periodista Luis Novaresio, el referente del Frente Renovador y precandidato presidencial de Alternativa Federal, dejó importantes definiciones sobre la actualidad política. Incluso habló de quién quisiera que fuera su vice.

"La ley nos obliga a la PASO, pero además, suma, enriquece, nos permite comparar proyectos, sumar equipos, ampliar. Imaginate que tengamos debates previos en las primarias. Mientras se repiten fórmulas en otras fuerzas políticas, es bueno que nosotros podamos debatir, contarle a la gente nuestros programas, mostrarles coincidencias"

"Un gran tema es demostrarle a la gente para qué queremos gobernar la Argentina, sino todo es discusión de cartel. Parece un teatro de revista donde todos pelean por un lugar en la cartelera"

"Yo tengo vocación de liderar, pero sobre todo tengo la responsabilidad y obligación de ayudar a construir un nuevo Gobierno en la Argentina"

"Hablo con Lavagna permanentemente, hablo con Juan también. Con Lavagna hablo con mucha confianza".

"Si llegara a ganar unas primarias, lo llamo a Lavagna a los 30 segundos. Y si fuera a la inversa, a los 30 segundos me tiene en la puerta de su oficina"

"Si hay algo que tenemos que construir es la idea de la colaboración, no de la competencia. Todos tenemos la responsabilidad de demostrarles a los argentinos que hay una nueva alternativa"

"Queremos ponerle fin a este presente de frustración, angustia, bronca, incertidumbre, esta idea de que todos los días nos levantamos y estamos un poco peor. Algo que hace que los argentinos estén con mucha angustia".

"Nosotros tenemos la obligación de ser oposición a Macri. Y Cristina, no sé lo que va a hacer ella, ella tiene su espacio en Unidad Ciudadana. Ahora, yo les estoy hablando a los votantes de Unidad Ciudadana, yo les estoy diciendo 'miren, no es tiempo de candidaturas de culto, de pensar en un candidato que pierda en una segunda vuelta con Macri. Tenemos que ganarle a Macri para darles a los argentinos un nuevo gobierno".

"El Gobierno alienta todo el tiempo la pelea con Cristina porque es la única llave que tiene Macri para quedarse con el poder".

"El 2 de abril voy a plantear los diez compromisos que asumimos con la Argentina en políticas de Estado. La idea es mostrarles a los argentinos que vamos a ser garantes de que en la Argentina se van a poner en marchas esas políticas".

"La Argentina, hoy, es la fiesta de los motochorros y la fiesta de los narcos".

"El video de Cristina fue un gravísimo error, pero también quiero decir que los hijos no son responsables de lo que hacemos los padres (…) Segundo, si hay una chica enferma que además es mamá, le tenemos que desear todos una pronta recuperación. Ahora, la utilización de ese video como campaña es un error. Decís que no utilicen la imagen de tu hija como campaña y la utilizás vos".

"Voy a ir a la autarquía del poder judicial. Voy a un poder judicial que se maneje de manera autónoma con impuestos que goteen directamente sobre el funcionamiento del poder judicial y no tengan que depender de una partida del jefe de gabinete. Yo viví discusiones entre la Corte y el ejecutivo por ampliación de presupuestos, y eso no tiene que pasar. Porque ahí es cuando aparecen los condicionantes".

"Consenso no es impunidad, es construir acuerdos sobre políticas de Estado. Ahora, el que tiene una deuda con la justicia, la tiene que aclarar. Y si tiene una pena, la tiene que cumplir".

"Si Ramos Padilla de verdad quiere investigar la cloaca de la Argentina, que existe, en la que bucean los D'Alessio de este mundo, está bueno. Porque la gente de inteligencia que entró a mi casa y los que extorsionan alrededor de causas y operaciones, son parte de la cloaca de la Argentina. Lo que tenemos que hacer es también ponerle a esa cloaca una planta purificadora".

"Stornelli me parece un fiscal probo, lo conozco hace mucho tiempo. No tengo ninguna duda de que no es extorsionador ni armador de pruebas, pero está bueno que él tenga que dar explicaciones, en el marco de una discusión en la que alguien le afectó su buen nombre y honor"

"Cuando vos usás cualquier cosa para mantenerte en el poder y dividís a la sociedad, después no podés gobernar. Cuando vos llegás al poder dividiendo y te sostenés dividiendo, no podés gobernar a todos. Eso es Macri y eso es Cristina. Y eso es lo que tenemos que superar".

"Mientras vemos ese tipo de chicanas berretas alrededor del velorio de un ex presidente, lo cierto es que en cualquier barrio del Gran Buenos Aires, hoy venden más droga que antes. Lo cierto es que la frontera en Argentina sigue siendo un colador".

"El Gobierno usa chicanas berretas para dividir y mantenerse en el poder desde el primer día. Lamentablemente, desde el primer día".

"Hoy la oposición tiene la obligación de darle una ley de extinción de dominio a los argentinos para que esa herencia (de la familia Macri) entre en estado de sospecha y un juez pueda aplicar la ley de extinción de dominio y revisar el origen de esos bienes".

"El Gobierno está caracterizado por la mentira, es un Gobierno que dijo 'voy a eliminar el impuesto a las ganancias', y hoy pagan el doble…"

"El fracaso de Macri es lo que nos llevó a ser Venezuela. Somos lo más parecido a Venezuela después de tres años de Macri".

"Sería muy importante que Lousteau forme parte de Alternativa Federal en la primaria, en las elecciones o en el Gobierno. Porque no podemos desperdiciar a nadie. Hay valiosos en todos lados y tenemos que tener la grandeza y generosidad el 11 de diciembre de construir un acuerdo de unidad nacional"

"Creo en la política como instrumento de transformación de la vida de la gente y no en el marketing. A pesar de que el Gobierno en las redes intentó construir esa cosa de vende humo, de ventajista. Si el Gobierno pusiera la energía y la creatividad que ponen los trolls en resolver los problemas de empleo que tenemos en la Argentina, no hubiésemos perdido 200 mil empleos el año pasado".

"Sin duda que Marcos Peña es el Gran Hermano de la Argentina. Ahora, no hay troll, no hay noticia falsa, no hay aparato de comunicación que tape la realidad y la realidad es que por más troll que pongan, fracasaron"

"La soberbia de creerse los dueños de la verdad se fue transformando a una cosa de 'hacés lo que yo digo o sos mi enemigo'. Pasó en ganancias, jubilados, la ley antidespidos, presión tributaria…"

"El presidente no leyó el 'hagan algo' del laburante. Que es el 'hagan algo' que nos dicen a nosotros, 'hagan algo y saquen a este Gobierno… Hagan algo, viejo'"

"El presidente tiene baja tolerancia a la frustración. En definitiva creo que el problema es ese. Cuando lo ves enojado en el programa de Majul, en realidad es la gente la que está enojada con el presidente, no él con la gente. Yo lo que digo es que si no nos ponemos a recorrer seriamente en 10 temas un camino común todos, la gente se va a levantar una mañana y nos va a matar a todos los políticos".

"El Gobierno tiene una mezcla de soberbia, ineptitud e insensibilidad".

"Yo creo que en la provincia hay gente muy preparada, valiosa y además yo tengo una visión de la provincia de Buenos Aires muy drástica. Los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires sólo se resuelven desde la Nación".

"Yo tengo la vocación de ser presidente de la república, no busco trabajo"

"A Malena no le gusta la cuestión de la candidatura. Es una decisión de ella si se va a presentar o no"

"Si Macri se bajara de la candidatura, mostraría una dimensión de hombre de Estado, reconociendo que va a la derrota y que lleva a Cambiemos a la derrota"

"Vidal fracasa en la provincia por contexto pero no por una cuestión de falta de sensibilidad. Yo creo que es una mujer sensible".

"El equipo de Vidal es un equipo débil, nombrame tres ministros de la provincia. Tampoco eligió una bandera, ¿Por qué la van a recordar los bonaerenses a Vidal?"

"Rodríguez Larreta es un gran hacedor, un laburante de las 24 horas. Está asentado en un lugar donde la posibilidad de inversión per cápita es 100 veces la que tiene Verónica Magario en La Matanza"

"La Argentina que tenemos que construir no es legitimando el afano"

"Este Gobierno ha hecho a gente muy rica, muy poquita, y ha destruido a la clase media argentina. Si afana o no, lo va a definir un juez. Conflicto de intereses hay y lo van a tener que explicar en la Justicia. El correo, el cuadro tarifario de Aranguren, algunas compran de gas, el patrimonio de la familia lo van a tener que explicar en la Justicia".

"A Ramos Padilla, que lo denunciaron el lunes, el jueves lo habían propuesto como Nº 1 en el Juzgado Federal de La Plata. Mi pregunta es qué cambió entre el jueves y el último lunes"

"Hay que sentarse con el Fondo a rediscutir el acuerdo con el FMI. Este acuerdo del Fondo con la Argentina, para la Argentina que viene es inviable. Esto es como si nosotros vamos a un restaurante, vamos a cenar y la cuenta se la dejamos al que viene atrás de nosotros. Macri qué hizo, se comió la entrada, los ravioles, se tomó el vino y el 10 de diciembre se levanta y le deja la cuenta al que sigue".

"Lo que hay que plantearle al Fondo es que los muertos no pagan. Y como los muertos no pagan, Argentina necesita bajar impuestos para poner en marcha su aparato productivo y poder pagarles con dólares genuinos. Que sea trabajo argentino vendido al mundo"

"¿Qué me podría decir hoy Macri? ¿'Me equivoqué…'?, ¿1.200 días después? Cuando los argentinos en lugar de verlo enojándose con la realidad, esperan que le diga cómo va a resolver los problemas".

"De La Rúa fue el peor presidente de la democracia. Tan malo que no pudo terminar el mandato. Los mejores fueron Néstor y el primer Menem, entre el 1990 y 1995"

"Macri fue peor que Cristina y va a dejar un país peor todavía, sin duda"

"Si volviera a ganar Macri, a los argentinos les esperan cuatro años de más ajuste, de una economía congelada, de un mercado interno planchado, de presión tributaria para pagarle al Fondo y, además, de un Estado ausente".

"Me gustaría que mi compañero de fórmula fuera mujer".