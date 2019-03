El Lawn Tennis dio de baja a 1500 socios por deuda de cuota societaria

-

La Comisión Directiva del Santiago Lawn Tennis Club (SLTC), decidió dar de baja a un total de 1.500 socios de esa institución que mantenían una deuda por cuotas impagas desde el año 2014 al 2017 por un monto cercano a los $15 millones, según informaron autoridades del club.

‘La Honorable Comisión Directiva del Santiago Lawn Tennis Club se dirige a sus asociados a fin de informar que aquellos socios que tengan una deuda mayor a los 12 meses serán dados de baja de la institución’, indicó en la víspera un aviso publicado en EL LIBERAL.

A su vez, en el mismo, se invitó a regularizar la situación hasta el 1 de junio a quienes adeuden hasta 12 meses. Al ser consultado el Tesorero del SLTC, Claudio Arredondo sobre esta situación, señaló que se decidió dar de baja esa deuda que en los balances de la institución figuraban como créditos, cuando en realidad ‘esa cuenta no se va a cobrar nunca’. Arredondo, indicó en diálogo con EL LIBERAL el origen de la deuda que derivó en esta situación.

‘Hasta el año pasado, los balances venían reflejando cosas que no eran muy sinceras en cuanto a los números. Teníamos créditos por cobrar muy altos por mora de cuota societaria, entonces nos encontramos en nuestra primera gestión que en los balances había deudas metidas desde el año 2014 hasta el 2017’.

Agregó el Tesorero que ‘la idea era sincerar los balances porque hoy un moroso de los años 2014, 2015, 2016 ó 2017 no va a pagar, porque es tan grande la deuda que le conviene re asociarse y pagar lo que esté vigente hoy y no pagar una deuda que el club no le exige’. Puntualizó que ‘era una cuestión a efectos de notificar a los socios que se les va a dar de baja porque siguen figurando en los registros y también por un tema contable.

No es muy preocupante si el balance del club arroja pérdida en lo contable pero no en lo económico porque en esa parte estamos bien. Pero, contablemente, al dar de baja hablamos de más de $15 millones que es un grupo de unos 1.500 personas que han generado esa cuenta por cobrar que es inexistente porque no se va a cobrar nunca’ Subrayó que ‘ese aviso era para notificarlos y al que quiera regularizar su situación y reincorporarse, que pague la cuota inicial de inscripción y arranca en cero’.

Destacó que ‘en ese caso toda esa gente pierde la antigüedad. Para muchos es un beneficio porque llegado un límite de edad pasan a ser socios vitalicios pero -si eran deudores- se les corta ese beneficio y arrancan de cero, sin antigüedad para el que quiera volver’.

Detalló que ‘esa deuda es la que venían reflejando los balances y que cada comisión directiva decidía pasar un 20% de esa deuda a pérdida pero en este caso nosotros tomamos la decisión de hacerlo más amplio porque los estatutos también lo marcan que al tercer mes de mora en la cuota societaria se pierde la calidad de socio pero 3 meses es como muy corto también pero la decisión nuestra este año ha sido a la deuda desde el año 2014, 2015, 2016 y 2017 darles de baja.

Nos quedamos solo con la deuda del 2018 para trabajarla y que no son muchos’. Puntualizó que ‘a todos los deudores hasta el 2017 ya se les ha dado de baja, eso va a ir reflejado en el balance de este año y refrendado y certificado por el Consejo de Ciencias Económicas, algo que la Comisión Revisora de Cuentas ha dado el visto bueno para que se proceda de esa forma’.