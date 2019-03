Old Lions se adueñó del juego

25/03/2019 -

Jugando un segundo tiempo de gran nivel, Old Lions derrotó a Universitario de Salta por 42 a 15, festejó su primera victoria en el Regional del NOA y además sumó un importante punto bonus. En tanto que Santiago Rugby debutó en la Zona Desarrollo con un triunfo ante Monteros de Tucumán por 28 a 11. Los primeros 40 minutos fueron de mucha paridad y con marcador cambiante pero el León lo cerró a su favor con un try de Barraza. El complemente fue todo azulgrana, con un juego intenso, dinámica y mucha presión ante un adversario que sintió el rigor del partido y decayó fisicamente. Rápidamente Old Lions apoyó su tercer try de la tarde, otra vez a través de Panceyra y tuvo 15 minutos en los que no le dio opciones a su rival. Uni descontó en un descuido (15/27) y abrió alguna duda, pero un rompimiento en mitad de cancha de la figura, Facundo Leiva, terminó con try del capitán para sentenciar el juego.

Santiago Rugby

Santiago Rugby debutó con buen pie en la Zona Desarrollo del Regional ya que derrotó con claridad a Monteros de Tucumán por 28 a 11 en su cancha, en uno de los partidos por el grupo A del certamen. El torneo tendrá dos zonas de 8 equipos cada una, que jugarán todos contra todos a una rueda, al cabo de la cuál los 4 primeros de cada una se clasificarán los playoffs en los que se jugará cuartos de final, semifinal y final.